2019-08-26T12:27:51+03:00
Общество

Ремонтники ограничат движение трамваев на перекрёстке Ленина-Луначарского

МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» просит горожан заранее планировать маршруты передвижения
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25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутам25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с аварийно-восстановительных работ сети дождевой канализации на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского, будут изменены схемы движения трамваев на период проведения работ с 06-00 часов 24 августа до 06-00 часов 25 августа 2019 года.

Трамваи направятся по следующим маршрутам:

Маршрут № 2 – от станции ВИЗ по улице Татищева, проспекту Ленина, улице Уральской, проспекту Космонавтов до станции Эльмаш. В обратном направлении трамвай проследует от станции Эльмаш по проспекту Космонавтов по улице Луначарского, проспекту Ленина, улице Татищева до станции ВИЗ.

Маршрут № 6 – от станции ЦПКиО по улицам Куйбышева, Радищева, Московская, Халтурина, Бебеля до станции Машиностроителей. В обратном направлении вагоны направятся от станции Машиностроителей по улицам Бебеля, Халтурина, проспекту Ленина, улице Луначарского до станции ЦПКиО.

Маршруты № 14 и 25 – от станции Керамическая по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, проспекту Ленина, улице Уральская, проспекту Космонавтов, улице Фронтовых бригад до станции Эльмаш. В обратном направлении – от станции Эльмаш по улице Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, улицам Луначарского, Куйбышева, 8 Марта до станции Керамическая.

Маршрут № 26 – от станции Волгоградская по улицам Белореченская, Московская, проспекту Ленина до остановки УрФУ. В обратном направлении – от УрФУ по улицам Уральская, Луначарского, проспекту Ленина, улицам Московская, Белореченская до станции Волгоградская.

Маршрут № 32 – от станции Дворец Спорта по улице Московская, проспекту Ленина, УрФУ, улице Малышева до станции 40 лет ВЛКСМ. В обратном направлении трамвай направится от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Малышева через УрФУ, по улицам Уральская, Луначарского, Куйбышева, Радищева до станции Дворец Спорта.

Маршрут № 20 на время проводимых ремонтных работ будет отменён.

В воскресенье, 25 августа движение трамваев возобновится по обычным маршрутам.

Для удобства всех екатеринбуржцев сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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