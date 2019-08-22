Глава Екатеринбурга провёл приём жителей Орджоникидзевского района

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг, 22 августа 2019 года, провёл выездной приём жителей Орджоникидзевского района в здании местной администрации. Во встрече также приняли участие депутаты Екатеринбургской городской Думы.

Наиболее актуальными темами встречи стали вопросы, связанные с развитием отдалённых территорий, строительством и ремонтом объектов благоустройства в районе.

Жители посёлка Садовый пожаловались на несоответствующий санитарным нормам сброс стоков в реку Пышму в районе проспекта Космонавтов и указали на имеющиеся проблемы с движением большегрузного транспорта на территории жилого района.

Градоначальник включил этот вопрос в план объезда Орджоникидзевского района, запланированного на следующий день. И подчеркнул, что Администрация Екатеринбурга готовит муниципальную программу, направленную на развитие отдалённых территорий.

Александр Высокинский также поручил службам благоустройства проконтролировать ход работ по обустройству тротуаров и проезжей части на улицах Кузнецова и Ильича. Кроме того, градоначальник отметил, что в настоящее время муниципалитет в тесном сотрудничестве с ГИБДД активно прорабатывает вопросы безопасного движения пешеходов и установки специальных ограждений.

На вопрос о появлении новых остановочных комплексов Роман Кравченко ответил, что в нынешнем году районные власти обновили 21 остановочный пункт, а Александр Высокинский добавил, что недавно в городе были презентованы «умные» остановки.

Глава города отметил, что совместная работа с горожанами способствует выстраиванию эффективного взаимодействия между екатеринбуржцами и представителями власти. По итогам выездных приёмов формируется список объектов, которые необходимо посетить по просьбе горожан, только в таком случае можно назвать приём результативным». Нынешний формат во многом даёт возможность жителям оперативно доносить информацию до власти, а власти в сжатые сроки принимать решения по обращениям екатеринбуржцев.