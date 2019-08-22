Детский сад №438 приглашает особенных детей

Заместитель главы Администрации Чкаловского района Екатеринбурга Иван Корякин посетил детский сад компенсирующего вида №438. Руководитель образовательного учреждения Людмила Бондарева провела для гостя экскурсию по садику и рассказала о проведенных ремонтных работах, а также акцентировала внимание на том, чем ещё можно помочь ДОУ. Иван Корякин обещал оказать содействие в решении озвученных вопросов.

Отметим, что детский сад №438 является участником государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В учреждении 80 воспитанников с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, из них 33 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Всего в детском саду работают 6 групп, в которых есть свободные места, куда принимают детей с широким спектром заболеваний опорно-двигательного аппарата. Есть группы режима кратковременного пребывания для детей с различными формами детского церебрального паралича.

Более подробная информация размещена на официальном сайте учреждения https://438.tvoysadik.ru. Телефоны для справок: 210-93-23, 266-51-15.