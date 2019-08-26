2019-08-26T09:31:16+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь определила победителя отборочных матчей турнира по мини-футболу

Финалистам предстоит бороться за кубок турнира с командами других уральских предприятий Группы НЛМК
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Победители отборочного этапа - команда цеха холодной прокатки. Фото: ВИЗ-СтальПобедители отборочного этапа - команда цеха холодной прокатки. Фото: ВИЗ-Сталь
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила серию отборочных игр открытого межкорпоративного турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий» среди уральских предприятий Группы НЛМК.

За путевку в финал боролись команды цеха холодной прокатки (ЦХП), заводоуправления, участка по производству газа, а также сборная из разных заводских подразделений. По итогам шести матчей с огромным отрывом от соперников лидировали футболисты ЦХП.

На следующем этапе победитель оборочных игр будет бороться за кубок турнира с командами других уральских предприятий Группы НЛМК. Кроме сборной ВИЗ-Стали, участниками соревнований станут команды Верх-Исетского металлургического завода и площадок НЛМК-Сорт.

Всем призерам вручат дипломы и ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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