ВИЗ-Сталь определила победителя отборочных матчей турнира по мини-футболу

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила серию отборочных игр открытого межкорпоративного турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий» среди уральских предприятий Группы НЛМК.

За путевку в финал боролись команды цеха холодной прокатки (ЦХП), заводоуправления, участка по производству газа, а также сборная из разных заводских подразделений. По итогам шести матчей с огромным отрывом от соперников лидировали футболисты ЦХП.

На следующем этапе победитель оборочных игр будет бороться за кубок турнира с командами других уральских предприятий Группы НЛМК. Кроме сборной ВИЗ-Стали, участниками соревнований станут команды Верх-Исетского металлургического завода и площадок НЛМК-Сорт.

Всем призерам вручат дипломы и ценные призы.