2019-08-23T09:46:54+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь повышает уровень знаний сотрудников в сфере промышленной безопасности

В образовательных программах участвует 100%сотрудников и подрядчиков ВИЗ-Стали
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С начала года обучение и аттестацию прошли более 400 представителей подрядных организаций и свыше 800 работников цеха. Фото: ВИЗ-СтальС начала года обучение и аттестацию прошли более 400 представителей подрядных организаций и свыше 800 работников цеха. Фото: ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершилась программа обучения руководителей заводских подразделений по актуальным вопросам охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ).

Занятия провели руководители Государственной инспекции труда в Свердловской области. Участники образовательного курса расширили и углубили знания об обязанностях работодателя по созданию безопасных условий труда, о проведении медицинских осмотров и специальной оценки условий труда, о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и т.д.

Ежегодно в образовательных программах по ОТиПБ участвуют 100% сотрудников и подрядчиков ВИЗ-Стали, работа которых связана с обслуживанием производственных объектов. С начала года более 400 представителей подрядных организаций и свыше 800 работников цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений прошли обучение и аттестацию на знание требований ОТиПБ.

Обязательный образовательный курс включает вопросы использования газовых сетей, технологических трубопроводов пара и горячей воды, эксплуатации сосудов под давлением, работы на высоте и в замкнутых пространствах, экологической безопасности и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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