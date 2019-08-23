ВИЗ-Сталь повышает уровень знаний сотрудников в сфере промышленной безопасности

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершилась программа обучения руководителей заводских подразделений по актуальным вопросам охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ).

Занятия провели руководители Государственной инспекции труда в Свердловской области. Участники образовательного курса расширили и углубили знания об обязанностях работодателя по созданию безопасных условий труда, о проведении медицинских осмотров и специальной оценки условий труда, о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и т.д.

Ежегодно в образовательных программах по ОТиПБ участвуют 100% сотрудников и подрядчиков ВИЗ-Стали, работа которых связана с обслуживанием производственных объектов. С начала года более 400 представителей подрядных организаций и свыше 800 работников цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений прошли обучение и аттестацию на знание требований ОТиПБ.

Обязательный образовательный курс включает вопросы использования газовых сетей, технологических трубопроводов пара и горячей воды, эксплуатации сосудов под давлением, работы на высоте и в замкнутых пространствах, экологической безопасности и многое другое.