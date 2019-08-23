2019-08-23T08:01:59+03:00
Недвижимость

«Группа ЛСР» ввела трехступенчатую систему контроля качества выпускаемой продукции

Изделия производятся в соответствии с ГОСТ и соответствуют требованиям по гигиене и экологии
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В лаборатории подбирают состав бетона в зависимости от необходимой подвижности, класса, морозостойкости и водонепроницаемости. Фото: Группа ЛСРВ лаборатории подбирают состав бетона в зависимости от необходимой подвижности, класса, морозостойкости и водонепроницаемости. Фото: Группа ЛСР
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«Группа ЛСР», крупнейший застройщик Свердловской области (по данным ЕРЗ), ввела трехступенчатую систему контроля качества продукции, выпускаемой заводом железобетонных изделий (ЖБИ) в Екатеринбурге. Особое внимание уделяется экологичности производства.

Первая ступень проверки проходит в центральной лаборатории завода ЖБИ, входящего в состав «Группы ЛСР». Здесь осуществляется контроль всех поступающих на предприятие компонентов, из которых производится бетон, на их соответствие требуемым ГОСТам. У подрядчиков запрашиваются сертификаты безопасности, паспорта качества, радиологические заключения. Все это гарантирует, что материалы качественны и безвредны. Кроме прочего, при изготовлении трехслойных железобетонных изделий, поставщик утеплителя в обязательном порядке предоставляет сертификаты на его соответствие пожарной безопасности.

– Наша лаборатория – одна из самых сильных на Урале, – отмечает главный технолог «ЛСР. Строительство – Урал» Павел Кондратьев. – Она аттестована в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний Свердловской области и оснащена современным и точным оборудованием. А сотрудники имеют большой стаж и опыт работы, периодически проходят дополнительное обучение.

При получении новых технических характеристик бетонных смесей лаборатория подбирает рецепты состава бетона в зависимости от необходимой подвижности, класса, морозостойкости и водонепроницаемости. В настоящее время их более 200.

Второй этап проверки лаборанты осуществляют по завершению цикла тепловлажностной обработки изделий. И только при наличии требуемых отпускных прочностей они отправляются заказчику. При этом стоит отметить, что продукция попадает на стройку с максимальной заводской готовностью: идеально ровными бетонными поверхностями под покраску или поклейку обоев и не требует дополнительных трудозатрат, что существенно ускоряет строительный процесс.

Третья ступень контроля – это регулярная проверка образцов бетонов на радиологические показатели и содержание аммиака в Центре гигиены и эпидемиологии по Свердловской области. В итоге в доказательство соответствия выпускаемых изделий всем требуемым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим стандартам составляются лабораторные протоколы. Бетонные смеси, производимые на заводе ЖБИ, также успешно прошли декларирование о соответствии в Уралстройсертификации,

Добавим, что состав железобетонного изделия сам по себе экологичен. В него входят вода, цемент, песок, щебень, металлопрокат и пластифицирующие добавки.

– Наши добавки совершенно безопасны для здоровья, – утверждает Павел Кондратьев. – Без них сейчас современные заводы вообще не работают. Добавки делают бетонную смесь более удобоукладываемой, увеличивают прочностные характеристики, морозостойкость и долговечность бетона.

Все железобетонные изделия производятся «Группой ЛСР» в строгом соответствии с ГОСТ 13015-2012 и утвержденными технологическими картами, включающими в себя в обязательном порядке требования по гигиене и экологии.

– «Группа ЛСР» активно реализует программу устойчивого развития, являясь участником Глобального договора Организации Объединенных Наций, – подчеркнул генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал» Евгений Буженинов. – Мы убеждены, что удержание лидерских позиций в строительной отрасли и обеспечение долгосрочного роста компании невозможно без принятия нашей ответственности перед обществом, окружающей средой и будущими поколениями. Именно поэтому мы тщательно контролируем качество выпускаемой продукции и уделяем особое внимание экологичности своего производства, ведь из изделий завода ЖБИ ежегодно строятся десятки домов, в которых живут люди. Их здоровье и безопасность для нас превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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