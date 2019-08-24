Вот это экземпляр: на Урале рыбаки поймали 16-ти килограммового карпа

Уральские рыбаки в буквальном смысле поймали удачу за хвост. Двое мужчин рыбачили на Паршинском пруду недалеко от города Богданович Свердловской области. Там Алексей Андреев и Юрий Родина и выловили 16-ти килограммового Карпа. Достать эту особь стоило больших трудов.

- Уникальность момента в том, что на территории Свердловской области диких карпов на 16 кг еще никто не ловил, - пишет очевидец Дмитрий Мезенцев на своей странице в соцсети.

Такой улов удивил даже бывалых рыбаков. Фото: соцсети

Всего за время рыбалки мужчины поймали 7 крупных карпов, кроме рекордного в сети счастливчиков попадалась добыча в 12 килограммов, 9 и 8. Всю рыбу мужчины отпускали сразу после взвешивания.

- Но ребята приехали поймать того, кто им оборвал снасти и переломал крючки две недели назад. Это кто-то больше 20-ти килограммов, - добавил Дмитрий.

Кроме этого уральцы обнаружили еще одну интересную находку - ракушку перловицу возрастом примерно 25 лет.