Путин поручил выполнить все просьбы студентов из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин поручил выполнить все поручения, о которых его попросили студенты Уральского федерального университета в июле во время встречи.

Глава государства подписал шесть поручений. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Четыре поручения попадают под ответственность премьер-министра Дмитрия Медведева, еще два - АНО «Россия - страна возможностей».

Что будет запущено в работу в этом году:

- До 1 октября: создать условий для обеспечения жильем молодых ученых и педагогов вузов – кандидатов и докторов наук.

- До 15 октября: рассмотрение вопроса о привлечении ученых Казахстана к участию в российских исследованиях по сельскому хозяйству, развитию генетики, синхротронных и нейтронных исследований.

- До 1 ноября: совершенствование порядка разработки, изготовления и применения российских радиофармацевтических лекарств, в числе которых те, которые создаются в вузах.

Часть поручений выполнят под контролем премьера Дмитрия МедведеваФото: Алексей БУЛАТОВ

- До 20 декабря: учесть разработки отечественных ученых в фармпромышленности, оценить возможность их коммерческого применения.

- До 1 ноября: с 2020 года ежегодное проведение всероссийского мероприятия «Ночь карьеры», чтобы помочь выпускникам трудоустроиться.

- До конца года: Ввести систему «социальных лифтов» для лидеров и победителей нового всероссийского конкурса в науке и технологической сфере.

Президента регулярно общается с уральским студентамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Владимир Путин встречался с аспирантами УрФУ во время визита на саммит GMIS в Екатеринбурге.