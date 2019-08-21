Антона Шипулина пытаются снять с выборов в Госдуму в его день рождения: онлайн-трансляция из зала суда

21 августа Свердловский областной суд приступил к рассмотрению иска от кандидата в Госдуму Алексей Коровина, который требует снять в выборов своего соперника – биатлониста Антона Шипулина.

Причиной послужило утверждение спортсмена об отсутствии вкладов иностранных банках. По данным Коровина, на момент регистрации у Шипулина были в собственности ценные бумаги иностранного банка. А это строго запрещено нормами действующего законодательства.

Спортсмен никогда до этого не был в судеФото: Алексей БУЛАТОВ

В начале лет ЦБ РФ проверил информацию о ценных бумагах Шипулина. По итогам проверки выяснилось, что по данным на 1 июня вкладов в банках других стран у кандидата нет. Однако на предвыборном плакате сведения о Шипулине, по мнению Коровина, не соответствуют действительности.

Мы следим за ситуацией в зале суда, куда уже приехал Антон Шипулин.