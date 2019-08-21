Хотел обогнать: под Екатеринбургом лоб в лоб столкнулись «Лада» и Chevrolet, один человек погиб

Под Екатеринбургом на 35 километре Режевского тракта вчера вечером, 20 августа, произошла смертельная авария. В лобовую столкнулись «Лада» и Chevrolet. Информация диспетчеру пришла около 21:30.

- По предварительным данным 36-летний водитель «Лады» выехал на встречку, пытаясь обогнать попутный транспорт, и на полном ходу столкнулся с иномаркой, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

36-летний водитель Chevrolet с тяжелыми травмами был в срочном порядке госпитализирован в Березовскую горбольницу, где позже скончался от полученных ран. Водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки и перелом костей таза, его также направили в горбольницу.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о том, что выезд на встречную полосу при обгоне – опасный и рискованный маневр, который приводит к самым тяжким последствиям. Прежде чем обгонять, следует убедиться в том, что автомобиль не создает опасности другим участникам движения.