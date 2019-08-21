2019-08-21T12:09:39+03:00
Происшествия

Хотел обогнать: под Екатеринбургом лоб в лоб столкнулись «Лада» и Chevrolet, один человек погиб

Второго доставили в больницу с ушибом грудной клетки и переломом таза
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Под Екатеринбургом на 35 километре Режевского тракта вчера вечером, 20 августа, произошла смертельная авария. В лобовую столкнулись «Лада» и Chevrolet. Информация диспетчеру пришла около 21:30.

- По предварительным данным 36-летний водитель «Лады» выехал на встречку, пытаясь обогнать попутный транспорт, и на полном ходу столкнулся с иномаркой, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

36-летний водитель Chevrolet с тяжелыми травмами был в срочном порядке госпитализирован в Березовскую горбольницу, где позже скончался от полученных ран. Водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки и перелом костей таза, его также направили в горбольницу.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о том, что выезд на встречную полосу при обгоне – опасный и рискованный маневр, который приводит к самым тяжким последствиям. Прежде чем обгонять, следует убедиться в том, что автомобиль не создает опасности другим участникам движения.

Запись видеорегистратора в момент столкновения.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Полевском разыскивают мужчину без зубов, с татуировками и с пистолетом
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим
Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории
В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень
«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ
В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро
Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки
Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус
«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия
Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей