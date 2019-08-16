Екатеринбург удивит новыми технологиями для городов

В Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в третий раз пройдет выставка новейших достижений строительного рынка. В этом году она получила название 100+ Технологии для городов.

Ставшая уже традиционной, выставка изменит свою концепцию и расширится. Такое решение было принято по итогам заседания Оргкомитета 100+ Forum Russia в Минстрое России. Теперь в планах организаторов за несколько лет прийти по масштабам к «строительному Иннопрому».

В этом году на выставке будут представлены технологии для городов – начиная от BIM (информационное моделирование зданий) и новинок в сфере строительства до инновационных подходов в освещении строений, разработок в сфере ЖКХ и техники для обеспечения жизни мегаполисов.

- Такое совмещение теории и практики даст нам возможность глубже изучить вопросы создания «городов будущего» с новой архитектурой и обновлёнными общественными пространствами, – ранее отметил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – К участию в выставке будут приглашены ведущие предприятия мирового уровня. И я думаю, что уже через несколько лет она перерастёт в полноценный строительный Иннопром.

Как сообщают организаторы выставки, своё участие в ней уже подтвердили более 60 компаний из 8 городов и 10 российских регионов. Выставочные стенды займут весь первый павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где разместятся девелоперы, архитектурные бюро, производители цифровых и виртуальных технологий, современных материалов, строительной и дорожной техники. Посетители смогут увидеть, что такое «город будущего»: экспоненты продемонстрируют новейшие разработки для создания «умных» городов, которые будут интегрированы в оформление выставки.