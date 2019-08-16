2019-08-21T11:22:13+03:00
Общество

Екатеринбург удивит новыми технологиями для городов

В рамках Международного форума 100+ Forum Russia покажут муниципалитеты будущего
Поделиться:
На выставке будут представлены технологии для городов – от новинок в сфере строительства до разработок в сфере ЖКХНа выставке будут представлены технологии для городов – от новинок в сфере строительства до разработок в сфере ЖКХФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в третий раз пройдет выставка новейших достижений строительного рынка. В этом году она получила название 100+ Технологии для городов.

Ставшая уже традиционной, выставка изменит свою концепцию и расширится. Такое решение было принято по итогам заседания Оргкомитета 100+ Forum Russia в Минстрое России. Теперь в планах организаторов за несколько лет прийти по масштабам к «строительному Иннопрому».

В этом году на выставке будут представлены технологии для городов – начиная от BIM (информационное моделирование зданий) и новинок в сфере строительства до инновационных подходов в освещении строений, разработок в сфере ЖКХ и техники для обеспечения жизни мегаполисов.

- Такое совмещение теории и практики даст нам возможность глубже изучить вопросы создания «городов будущего» с новой архитектурой и обновлёнными общественными пространствами, – ранее отметил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – К участию в выставке будут приглашены ведущие предприятия мирового уровня. И я думаю, что уже через несколько лет она перерастёт в полноценный строительный Иннопром.

Как сообщают организаторы выставки, своё участие в ней уже подтвердили более 60 компаний из 8 городов и 10 российских регионов. Выставочные стенды займут весь первый павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где разместятся девелоперы, архитектурные бюро, производители цифровых и виртуальных технологий, современных материалов, строительной и дорожной техники. Посетители смогут увидеть, что такое «город будущего»: экспоненты продемонстрируют новейшие разработки для создания «умных» городов, которые будут интегрированы в оформление выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
В Полевском разыскивают мужчину без зубов, с татуировками и с пистолетом
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим
Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории
В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень
«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ
В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро
Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки
Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус
«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия
Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей