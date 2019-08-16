Александр Высокинский открыл движение на развязке у «Калины»

В преддверии празднования 296-летия уральской столицы Глава Екатеринбурга продолжает открывать объекты улично-дорожной сети и социальной сферы.

В пятницу, 16 августа, Александр Высокинский открыл движение по всем полосам по мосту у концерна «Калина». Работы на мосту завершены полностью и на две недели раньше, чем планировалось.

Напомним, ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в ночь с 14 на 15 июля 2019 года ограничило движение по путепроводу «Комсомольский» у «Калины» по одной половине моста. Ограничения были связаны с проведением ремонтных работ, закончить которые планировали 30 августа.

Также раньше срока будет сдан в эксплуатацию путепровод на улице Смазчиков. В воскресенье, 18 августа, движение в обе стороны откроют для всех видов транспорта.

Напомним, ремонт путепровода по улице Смазчиков проводили специалисты ООО «Региональное ДРСУ», со 2 июня ограничившие движение транспорта по данному сооружению. Комплекс работ по ремонту путепроводов включал в себя мероприятия по замене деформационных швов, выравнивающего, гидроизоляционного, защитного слоев сооружения, а также асфальтобетонного покрытия проезжей части сооружений.

- Администрация города Екатеринбурга продолжит работы по благоустройству территорий мегаполиса и ремонту улично-дорожной сети. До наступления холодов осталось не так уж много времени, и мы должны успеть закончить все работы. Подарки горожанам к Дню города мы будем презентовать и после празднеств, – отметил Александр Высокинский.