2019-08-21T10:50:06+03:00
Общество

Александр Высокинский проведет выездной прием жителей Орджоникидзевского района

Встреча пройдет 22 августа в здании районной администрации
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После приема глава города проведет объезд района и отдаст поручения районным властямПосле приема глава города проведет объезд района и отдаст поручения районным властямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведет выездной прием граждан на территории Орджоникидзевского района города в четверг, 22 августа, с 14:00 в здании Администрации района по адресу: улица Бабушкина, 16.

Предварительная запись на прием началась 19 августа по телефонам +7(343) 304-25-02, +7(343) 304-25-28.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Отметим, что ранее прием руководителя города проводился в Администрации Екатеринбурга, но Александр Высокинский обозначил курс на максимальную открытость власти в вопросах информационного сопровождения своей деятельности и коммуникаций с горожанами. Это позволит жителям оперативно доносить информацию до власти, а власти в сжатые сроки принимать решения по обращениям екатеринбуржцев.

Аналогичные приемы уже прошли в Чкаловском, Железнодорожном, Октябрьском, Кировском, Верх-Исетском и Ленинском районах уральской столицы. После каждого приема горожан Александр Высокинский проводит объезд района и дает поручения районным властям по замечаниям, высказанным екатеринбуржцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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