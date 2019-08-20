Не просто ярмарка, а «Праздник урожая» пройдет в центре Екатеринбурга

24 и 25 августа в Екатеринбурге на площади 1905 года откроется традиционная ярмарка выходного дня. Как заверяют специалисты Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга, на «Празднике урожая» в широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары от производителей всего Уральского региона по доступным ценам. На выбор посетителей – большое разнообразие рыбы и продуктов моря, мясных деликатесов, молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, сладостей и меда.

Каждый гость ярмарки сможет отведать свежеиспеченный хлеб, вкуснейшие блинчики и пироги, булочки и коврижки, ватрушки и шаньги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей, пряники и сладкие сувениры, ароматный чай, глинтвейн и многое другое.

«Праздник урожая» традиционно предлагает гостям не только продукты питания, но также изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики и дерева, красивейшие платки и шарфы, плетёные изделия, гобелены и картины, изящные вязаные вещи, куклы и массу всего интересного.

Как известно, конец августа и начало сентября – самое время подумать о закладке сада. Растения, которые сажают под зиму, лучше приживаются. Поэтому, если хочется прикупить на участок яблоню или крыжовник, вишню или малину – добро пожаловать на ярмарку! Здесь вы найдете большое количество самого лучшего и качественного посадочного материала от садоводов нашей области и из питомников Уральского региона. И еще – огромное разнообразие садовых и комнатных цветов.

Администрация Екатеринбурга напоминает, что на время проведения праздничной ярмарочной торговли стоянку транспортных средств на площади 1905 года закроют, так как на ней разместятся торговые ряды, которые будут работать в субботу и воскресенье с 09:00 и до 16:30.

Что касается автомобильной парковки, обычно действующей на пространстве площади, то она будет закрыта с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Традиционно специалисты Центра обещают наличие парковочных мест для жителей, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра.

Приглашаем на сельскохозяйственную ярмарку выходного дня!