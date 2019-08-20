Дмитрий Николаев: Екатеринбургу есть что показать на Всемирном дне городов

Екатеринбург станет первым городом в России, где с 29 октября по 1 ноября, параллельно с VI Международным форумом и выставкой высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, пройдет Всемирный день городов ООН-Хабитат. «Это очень почетно и одновременно ответственно», – считает депутат Екатеринбургской городской Думы Дмитрий Николаев, прокомментировавший это событие.

- Девиз Дня городов: «Лучше город – лучше жизнь», – напомнил депутат. – И я с этим полностью согласен. Мне кажется, что об этом должен помнить каждый руководитель любого населенного пункта. Развитие муниципалитета зависит от того, насколько комфортно в нем жить людям. Это вопросы безопасности, экологии, инфраструктуры, культуры, экономики, социальной сферы. Эту мысль ООН старается активно продвигать по всему миру. В каждом городе должны быть программы, направленные на улучшение качества жизни горожан, лучшие умы разрабатывают эффективные стратегии развития. Екатеринбург старается не отставать в этом плане. Мы активно работаем как над общей стратегией развития города, так и над отдельными направлениями его развития. Поэтому я уверен – нам будет, что показать и рассказать гостям мероприятия.

Также уверен, что нам будет полезно изучить опыт наших коллег из других стран, обсудить новые подходы в развитии городов, варианты сотрудничества между муниципалитетами. Ведь для того, чтобы поменять старый уклад, внести что-то новое, требуются огромные усилия и способность координировать действия огромного количества людей. В этом и заключается мастерство хорошего управленца, – отметил Дмитрий Николаев.

Напомним, что Всемирный день городов проводится ООН-Хабитат с 2013 года с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам мировой урбанизации.