«Бюджет для граждан»: начался прием заявок на очередной конкурс Администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о сроках проведения традиционного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

В 2019 году конкурс пройдет со 2 сентября по 29 ноября, его главная цель – поиск лучшей практики представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан.

Конкурс является открытым по составу участников: ограничений по возрасту, специальному образованию или каких-либо других нет. При этом свои силы могут попробовать как физические, так и юридические лица.

Как пояснила заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, предложенный проект должен представлять собой актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, а также рекомендации по практическому использованию.

По словам Марины Андрусь, при оценке работ жюри учтет такие критерии, как реалистичность и практическая значимость, информативность, оригинальность, конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов, качество визуализации информации, а также возможность использования результативных (в том числе инновационных) технологий, моделей и методик, предложенных участником.

Особое внимание заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам предлагает обратить на номинацию «Инициативное бюджетирование». О реализуемых сегодня в Екатеринбурге проектах инициативного бюджетирования можно судить, например, по такому успешному проекту, как скейт-парк рядом с Дворцом молодежи. В этом году в данной номинации софинансирование проектов предполагает участие физических или юридических лиц и муниципального бюджета.

Полный перечень номинаций, сроки подачи заявок и проведения размещены на официальном сайте Департамента финансов Администрации Екатеринбурга – главного разработчика концепции конкурса, а также его исполнителя.

Отметим, что участник конкурса может представить один и тот же проект для участия в разных номинациях. При этом каждый конкурсант может представить только одно исследование. Кроме того, не допускается участие одного и того же проекта от лица физического и юридического лица одновременно.

Комиссия по проведению конкурса определит победителей до 29 ноября. Авторы лучших проектов будут награждены дипломами Администрации города Екатеринбурга, а некоторые идеи и предложения могут быть реализованы на практике.

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 31 октября по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 335, а также по электронной почте: fbu@efbu.ru.