2019-08-21T09:18:41+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь заботится о здоровье металлургов

Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в рамках ДМС
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Важное место в популяризации на ВИЗ-Стали здорового образа жизни среди работников занимает корпоративный спорт. Фото: ВИЗ-СтальВажное место в популяризации на ВИЗ-Стали здорового образа жизни среди работников занимает корпоративный спорт. Фото: ВИЗ-Сталь
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Более 10 млн рублей направила ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2019 года на профилактику заболеваемости и укрепление здоровья работников, организацию спортивных мероприятий для металлургов, членов их семей и ветеранов предприятия.

Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга по программам добровольного медицинского страхования. В 2019 году услугами стационаров и клиник воспользовалось более 130 металлургов. Свыше 100 работников поправили здоровье в российских здравницах. Около 150 детей сотрудников ВИЗ-Стали отдохнули в летних оздоровительных и спортивных лагерях, побывали в санаториях по путевкам «Мать и дитя» вместе с родителями.

Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных медосмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт, на базе которого работают кабинеты вакцинопрофилактики и физиотерапии. С начала года бесплатное физиотерапевтическое лечение получили более 400 металлургов, вакцинацией охвачено около 80% работников завода.

Важное место в популяризации на ВИЗ-Стали здорового образа жизни среди работников занимает корпоративный спорт. В рамках заводских спартакиад состоялись две легкоатлетических эстафеты, командные состязания по баскетболу, футболу и перетягиванию каната, личные первенства по настольному теннису, подтягиванию на турнике, гиревому спорту и шахматам. Около 100 металлургов состязались в легкоатлетическом забеге в рамках супермарафона Группы НЛМК «Время твоих возможностей». Сборная команда ВИЗ-Стали и ВИЗа приняла участие в корпоративных играх в Липецке.

Для занятий физкультурой на территории завода действуют три тренажерных зала, волейбольная и футбольная площадки, работает шахматный клуб и др. Чтобы вовлечь еще больше заводчан в занятия спортом, ВИЗ-Сталь частично компенсирует работникам стоимость абонементов любых фитнес-центров, спортивных секций, бассейнов и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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