«В следующий раз машину подожгут?»: В Екатеринбурге маму ребенка-инвалида затравили из-за парковки

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга развернулась настоящая война из-за парковочного места для инвалидов. На одной стороне оказалась мама маленького мальчика-инвалида, которая не смогла поставить машину на положенное ей по закону место. На другой - озлобленные соседи, которым тоже некуда ставить свои машины, но которые не желают получать штрафы от ГИБДД. К слову, штрафы за парковку на месте для инвалидов приличные - 5000 рублей.

- Дом новый, мы всего полтора месяца назад в него заселились, - рассказывает Юлия Высоцкая, мама ребенка-инвалида. - У меня сыну четыре года. У него задержка психического развития. Не говорит. Ему скажешь «пойдем со мной» - он пойдет в другую сторону. А садик, где с нами готовы работать, на Вторчермете. Поэтому нам нужно парковочное место для инвалидов рядом с подъездом - взяла на руки и быстро зашла с сыном в подъезд.

Тот самый снимок, на котором машина одного из соседей перекрывает места для инвалидов во дворе. Фото: «Четвертый канал»

Чтобы с полным правом парковать машину на местах для инвалидов, Юлия получила специальный знак на свою машину. Во дворе она не единственная, у кого на машине такой.

- Человек восемь с такими значками у нас ездит, - рассказывает Юлия. - Но на днях я приезжаю, а поставить машину некуда. Свободных мест для инвалидов нет - стоят 2 - 3 машины без спецзнаков. Я написала в общий чат жильцов, попросила убрать машины, но никто не убрал. И пока я вызывала эвакуатор, другая соседка, вызвала ГИБДД. Они приехали и, видимо, оштрафовали всех, кто там стоял.

Еще одна соседка, которую зовут Ирина, сфотографировала машины на местах для инвалидов и тоже попыталась усовестить жителей дома. После этого, уверяют женщины, кто-то объявил им войну. На телефон стали приходить СМС с угрозами с неизвестных номеров, а во дворе расклеили листовки, в которых Ирину и Юлию называют «стукачами».

Парковочные места во дворе дома на Сахарова стали яблоком раздора. Фото: «Четвертый канал»

«Данная женщина регулярно фотографирует машины, которые, по ее мнению, неправильно припаркованы или стоят на парковке инвалидов и отправляет в ГИБДД, - пишут недоброжелатели. - Так что, уважаемые соседи, кто уже получил штрафы или кто еще получит, вы знаете к кому обращаться. Когда будете забирать свое авто со штрафстоянки, вы знаете, кого «благодарить».

Помимо этого, в листовках сообщаются персональные данные женщин - адреса, по которым они проживают. Всего таких листовок во дворе появилось семь. Причем два парня, которые расклеивали их, попали в объектив камеры видеонаблюдения. Женщины уже написали заявление в полицию, а также просят у горожан помощи - опознать тех, кто раскрыл их персональные данные.

- Сейчас все знают номер моей квартиры, - вздыхает Юлия. - Сейчас СМС, а в следующий раз машину подожгут или квартиру вскроют?