«На площадке – половина дохлого голубя»: в Екатеринбурге родители боятся водить малышей в детсад

Родители, чьи малыши ходят в детский сад №77 по адресу: улица Фрунзе 36А, бьют тревогу. По их мнению, садик не готов принимать малышей – ходить туда просто опасно.

Два раза в день воспитанники учреждения гуляют на площадках. По мнению родителей, эти площадки не готовы к посещению детей.

Часть отходов скидали прямо у веранды. Фото: родители воспитанников учреждения

- Мы с родителями посмотрели на площадку, где будут гулять наши детки. Она абсолютно не подготовлена к приему детей: ветки не обрезаны, могут попасть деткам в глаза, листья с прошлой осени не убраны, вся веранда пыльная, - сетует мама одной из воспитанниц Дарья. – На территории ребенок нашел половину дохлого голубя! Участок плотно закрыт ветвями деревьев, фонарей нет, около восьми месяцев в году дети будут гулять в полной темноте, а летом не увидят солнца.

Мусор на пыльных верандах не убран. Фото: родители воспитанников учреждения

Лето – время, когда дошкольные учреждения готовят к новому сезону, но на участке у детского сада №77 этой работы не видно. Подходишь к зданию и натыкаешься на разваливающееся крыльцо. А ведь по нему должны ходить детки.

На площадке для малышей давно лежат останки птицы, но убирать их не спешат. Фото: родители воспитанников учреждения

- Крыльцо в аварийном состоянии. Плитка отваливается, лестницы кривые. Дети могут упасть и поранится. Но это еще полбеды, - продолжают родители. – Окна очень старые, вся краска пузырями, она отваливается. В окнах щели, сами стекла с трещинами. Осенью и зимой их будет продувать. От подвала тянет сыростью, наверняка есть и плесень, которой будут дышать наши дети. А это прямой путь к частым ОРВИ и пневмонии.

По такому крыльцу опасно подниматься и спускаться. Фото: родители воспитанников учреждения

Также родители волнуются, что дети не раз оказывались в группе одни.

— В это время воспитатель ходила на кухню за едой, мыла посуду, делала уборку, - объясняет Дарья. – Ни о каком образовании в такой ситуации говорить не имеет смысла, дети сами по себе. Когда я была в группе, трое детей были в туалете одни и баловались с унитазами. Ни о какой гигиене речи не идет. Кишечка будут регулярно.

Оконные блоки сквозят. Фото: родители воспитанников учреждения

Оставлять детей в нынешних условиях родители не собираются – слишком велик риск травм и заболеваний. Поэтому взрослые продумали план действий для решения проблемы. В первую очередь активисты намерены провести субботник своими силами, а после – информировать уполномоченные органы о проблеме.

Старая краска опасная для малышей. Фото: родители воспитанников учреждения

- Предлагаем составить коллективное обращение на имя заведующей касательно проблем с окнами, санузлами, сыростью. Если изменений не последует – составить коллективное обращение в Роспотребнадзор, - говорят родители.

В дошкольное учреждение «Комсомолке» дозвониться не удалось – единственный указанный в справочниках телефон – 257-27-09 – просто отключен. Редакция готова привести позицию руководства учреждения на сайте издания.

Вход в здание давно пришел в неприглядный вид. Фото: родители воспитанников учреждения

Также информация передана в Департамент образования администрации Екатеринбурга, где ее приняли к сведению и пообещали предоставить комментарий.