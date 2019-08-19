«Всем по 100 тысяч»: авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсации пассажирам А321, севшего в поле

В минувший четверг в нашей стране случилось настоящее авиационное чудо - самолет A321 с отказавшими двигателями и без шасси успешно сел на кукурузное поле под Москвой. Никто из более чем 200 пассажиров не погиб. Некоторые получили легкие травмы, но без серьезных повреждений.

В итоге обоим пилотам, Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, присвоили звание Героев России. А бортпроводникам, проводившим эвакуацию из самолета, дадут орден мужества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Самим пассажирам, кстати, авиакомпания обещала выплатить компенсацию. Для этого всем, кто был на борту в пятницу пришло заявление, которое они должны были заполнить.

- «Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321, - сообщают в авиакомпании. - Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Вся информация, касающаяся правил получения выплат, была разослана каждому пассажиру в индивидуальном порядке. В данный момент продолжается сбор заявлений.

Деньги перечисляют пассажирам на те банковские реквизиты, которые они указывают, в течение двух недель с подачи заявления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле «Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (подробности)

«Это мастерство!»: Старший бортпроводник A321 рассказал, как проходила эвакуация пассажиров на кукурузном поле Пассажиры покинули самолет за несколько минут (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в полеВ оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под МосквойПосле ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)