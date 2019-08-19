2019-08-19T14:44:16+03:00
Происшествия

«Всем по 100 тысяч»: авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплачивать компенсации пассажирам А321, севшего в поле

Деньги должны прийти в течение 14 дней
Данил СВЕЧКОВ
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Двигатели у самолета отказали после столкновения со стаей птиц.Двигатели у самолета отказали после столкновения со стаей птиц.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В минувший четверг в нашей стране случилось настоящее авиационное чудо - самолет A321 с отказавшими двигателями и без шасси успешно сел на кукурузное поле под Москвой. Никто из более чем 200 пассажиров не погиб. Некоторые получили легкие травмы, но без серьезных повреждений.

В итоге обоим пилотам, Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, присвоили звание Героев России. А бортпроводникам, проводившим эвакуацию из самолета, дадут орден мужества.

Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Самим пассажирам, кстати, авиакомпания обещала выплатить компенсацию. Для этого всем, кто был на борту в пятницу пришло заявление, которое они должны были заполнить.

- «Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321, - сообщают в авиакомпании. - Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Вся информация, касающаяся правил получения выплат, была разослана каждому пассажиру в индивидуальном порядке. В данный момент продолжается сбор заявлений.

Деньги перечисляют пассажирам на те банковские реквизиты, которые они указывают, в течение двух недель с подачи заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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