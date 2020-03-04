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Новости 24
Россия
Екатеринбург:
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12:16
Школьники Екатеринбурга написали письма поддержки в китайский Харбин
12:10
Финансовая группа УБРиР выступила соорганизатором кредита на 100 миллионов евро
11:46
Сковородку или средства для похудения: что екатеринбурженкам ждать в подарок на 8 марта
11:14
Стало известно, когда в Екатеринбург вернется Краснознаменная группа
11:00
Головокружение от успеха: как люди разрушают свою личность после посиделок в соцсетях
10:55
В Екатеринбурге хотят повысить тариф на воду
10:52
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза
10:20
Готовы предложить 65 тысяч: в Екатеринбурге ищут вахтовиков
09:50
В Екатеринбурге за 17 миллионов продают коттедж-дворец с лепниной и хрустальными люстрами
09:29
На Урале поймали двух воришек, пытавшихся слить 100 литров казенного «дизеля»
09:17
Будут сверять голос: следователи запросили у «Комсомолки» запись эфира с арестованным гендиректором «Титановой долины»
08:56
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
08:48
Уралец из-за долгов за свет остался без стиральной машины
08:31
Уральские таможенники перехватили контрабандную поставку леса на два миллиона
08:21
Плохо воспринял критику: уралец напал с ножом на прохожего после того, как тот сделал ему замечание
08:01
Школьники Екатеринбурга слепили снеговиков, агитирующих за ПДД
07:40
Уралец решил обмануть ГИБДД, получив права по липовой справке от нарколога
07:29
В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Максима Соколова
07:16
Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской пруд
06:55
В Екатеринбурге открыли отремонтированное за 14 миллионов отделение перинатального центра
06:31
«Был и прокуратурой, и библиотекой»: волонтеры отреставрируют старинный особняк под Екатеринбургом
06:11
Ловить «зайцев» станет еще проще: екатеринбуржцев заставят платить за парковку
19:55
Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку
19:23
В Екатеринбурге пять дней ищут 15-летнего школьника
19:19
В Екатеринбурге обустроят сквер за 7,5 миллионов рублей
18:58
Причину падения крана на провода в Екатеринбурге установит специальная комиссия
12:18
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
12:13
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
12:03
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
11:48
МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
11:46
США нанесли воздушный удар по боевикам Талибан*
11:24
Названы самые популярные подарки на 8 марта
11:19
Минобороны Турции сообщило о гибели двух турецких солдат в Идлибе
11:12
Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
11:06
Во Франции задержали мужчину, который взял в заложники беременную женщину и детей
11:05
"Это был большой риск": Путин рассказал про свое обещание, что кризис 1998 не повторится
11:04
Спецслужбы назвали радионяни уязвимыми для преступников
10:22
Минздрав назвал самые распространенные заболевания у беременных пациенток
10:15
Роспотребнадзор: новых случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
10:11
Путин: экономическая ситуация в стране не идеальна, но есть база для развития
09:56
Путин: Россия уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «одним щелчком пальцев»
09:50
В Госдуме предложили изменить правила продажи сухого льда
09:45
Алексей Сорокин: Матчи Евро-2020 могут показать в российском метро
09:40
Алексей Сорокин: Российским болельщикам для посещения матчей Евро-2020 нужна будет виза
09:38
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
09:35
Алексей Сорокин о возможном переносе Евро-2020: "Никаких негативных сигналов от УЕФА нет"
09:26
Треть российских мужчин понимают, чего хочет женщина на 8 марта через намеки
09:19
В России вводят запрет на вывоз из страны медицинских масок и респираторов
09:17
Чаще всего ипотеку берут заемщики с доходом до 70 тысяч рублей
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