На Белоярской АЭС отключился четвертый энергоблок

На Белоярской атомной электростанции, что под Екатеринбургом, этим утром был остановлен четвертый энергоблок. Отключение произошло в 07.15 по московскому времени.

- Действием автоматической защиты остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС, - сообщают в «Росэнергоатоме». - Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу.

Добавим, что на станции продолжает работать третий энергоблок. Первые же два энергоблока были остановлены в связи с выработкой ресурса еще в 80-х. Четвертый энергоблок самый новый. Его запустили в 2015 году.

Это уже второе за лето отключение четвертого энергоблока.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет, - добавили в «Росэнергоатоме». - Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона.

12 июля уже происходило внеплановое отключение четвертого энергоблока. Это случилось из-за изменения характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора.

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