Картонный карнавал: как прошел самый необычный парад в Екатеринбурге в День города

В День города в Екатеринбурге прошел необычный карнавал – шествие под названием «Картония». О мероприятии, которое стартовало на площади у Драмтеатра и прошествовало до главной площади города, было известно заранее. Однако мало кто ожидал, что жители Екатеринбурга проявят такой интерес к «Картонии».

Давайте посмотрим, на что способны жители Екатеринбурга, когда у них есть: 1) хорошее настроение. 2) время. 3) картон.

Парад прошел под барабанную дробь. Фото: Ирина Андрианова

Немного "обнаженки". Фото: Ирина Андрианова

Простые и несвязанные между собой слова превратились в лозунги. Фото: Ирина Андрианова

Парад объединил горожан всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь нужен не только картон, но и ходункиФото: Алексей БУЛАТОВ