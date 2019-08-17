Картонный карнавал: как прошел самый необычный парад в Екатеринбурге в День города
В День города в Екатеринбурге прошел необычный карнавал – шествие под названием «Картония». О мероприятии, которое стартовало на площади у Драмтеатра и прошествовало до главной площади города, было известно заранее. Однако мало кто ожидал, что жители Екатеринбурга проявят такой интерес к «Картонии».
Давайте посмотрим, на что способны жители Екатеринбурга, когда у них есть: 1) хорошее настроение. 2) время. 3) картон.
Парад прошел под барабанную дробь. Фото: Ирина Андрианова
Немного "обнаженки". Фото: Ирина Андрианова
Простые и несвязанные между собой слова превратились в лозунги. Фото: Ирина Андрианова
Парад объединил горожан всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь нужен не только картон, но и ходункиФото: Алексей БУЛАТОВ
До площади 1905 года всего полкилометра, но можно развернуться и пройти с парадом еще разФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU