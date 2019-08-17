2019-08-17T21:44:30+03:00
Общество

Картонный карнавал: как прошел самый необычный парад в Екатеринбурге в День города

Горожан захватила «Картония»
Лев ИСТОМИН
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Вместе участники придумали большого монстра. Фото: Ирина АндриановаВместе участники придумали большого монстра. Фото: Ирина Андрианова
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В День города в Екатеринбурге прошел необычный карнавал – шествие под названием «Картония». О мероприятии, которое стартовало на площади у Драмтеатра и прошествовало до главной площади города, было известно заранее. Однако мало кто ожидал, что жители Екатеринбурга проявят такой интерес к «Картонии».

Давайте посмотрим, на что способны жители Екатеринбурга, когда у них есть: 1) хорошее настроение. 2) время. 3) картон.

Парад прошел под барабанную дробь. Фото: Ирина Андрианова

Парад прошел под барабанную дробь. Фото: Ирина Андрианова

Немного "обнаженки". Фото: Ирина Андрианова

Немного "обнаженки". Фото: Ирина Андрианова

Простые и несвязанные между собой слова превратились в лозунги. Фото: Ирина Андрианова

Простые и несвязанные между собой слова превратились в лозунги. Фото: Ирина Андрианова

Парад объединил горожан всех возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад объединил горожан всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь нужен не только картон, но и ходунки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь нужен не только картон, но и ходункиФото: Алексей БУЛАТОВ

До площади 1905 года всего полкилометра, но можно развернуться и пройти с парадом еще раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

До площади 1905 года всего полкилометра, но можно развернуться и пройти с парадом еще разФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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