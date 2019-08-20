ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК стали призерами VIII корпоративного Кубка по футболу

В Качканаре завершился VIII Кубок ЕВРАЗа по футболу. Второе место заняла команда ЕВРАЗ КГОКа, третье – представители ЕВРАЗ НТМК. Победителем турнира стала сборная Распадской угольной компании (РУК).

В матче за третье место встретились команды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Сибирь. Счет игры в первом тайме открыл представитель Нижнетагильского металлургического комбината Александр Захарс, во втором гол забил работник ЕВРАЗ НТМК Александр Шашуков. В последние минуты игры сибирская команда завоевала единственное очко и не смогла одержать победу. За первое место поборолись команда ЕВРАЗ КГОКа и РУК. Представители Распадской угольной компании забили два мяча в ворота сотрудников Качканарского ГОКа и впервые стали победителями турнира. Финальную серию игр в режиме онлайн комментировал известный спортивный журналист телеканалов Матч ТВ, НТВ+ Нобель Арустамян. В конце праздника он пообщался с игроками турнира и провел автограф-сессию. Финальные матчи транслировались в прямом эфире на канале Youtube и на официальных страницах ЕВРАЗа в социальных сетях.

Развлекательные площадки для болельщиков. Фото: ЕВРАЗ

Ежегодный городской праздник спорта проходил в Качканаре с 11 по 18 августа. В течение недели за победу в турнире боролись 5 команд: ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, ЕВРАЗ ЗСМК (команда ЕВРАЗ Сибирь), Распадской угольной компании, Сибуглемета (Управляющая компания ЕВРАЗ Междуреченск). По итогам турнира лучшим вратарем признан игрок команды-победительницы (РУК) Михаил Шутиков, лучшим защитником стал представитель ЕВРАЗ Сибири Евгений Рогов, лучшим нападающим назвали сотрудника Распадской угольной компании Егора Андреева, лучший бомбардир – работник ЕВРАЗ НТМК Александр Шашуков, лучший полузащитник – Илья Блинов из ЕВРАЗ КГОКа, приз зрительский симпатий получил сотрудник Сибуглемета Евгений Янжула.

Финальная игра ЕВРАЗ КГОКа и РУК. Фото: ЕВраз

- Спасибо всем болельщикам, которые на протяжении всей недели следили за играми и поддерживали команды. Кубок ЕВРАЗа по футболу стал доброй традицией для всех нас. Жаль, что уральские предприятия ЕВРАЗа не одержали победу, но команда РУК действительно, была сильнее и сыграла очень профессионально, – сказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

- Для Качканара Кубок ЕВРАЗа по футболу - не просто корпоративный турнир, а настоящий городской праздник, на который приходят семьями. Желаю командам новых побед на следующем, девятом Кубке ЕВРАЗа, – отметил Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Команда- победительнца Распадская угольная компания. Фото: ЕВРАЗ

На закрытии турнира действовали спортивно-развлекательные площадки: аквагрим, аэрохоккей, настольный футбол, аттракцион «Забей гол!», батут, кольцеброс, аэробейсбол, рогаточный тир, настольный хоккей, дженга, площадка для рисования и несколько фотозон. Для гостей праздника работала полевая кухня, прошел розыгрыш спортивных призов и конкурс хэштегов в социальных сетях. Также состоялись соревнования по большому кикер-футболу для подразделений ЕВРАЗ КГОКа. Праздник завершился выступлениями профессиональных артистов из Екатеринбурга и пиротехническим шоу.