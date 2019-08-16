2019-08-16T10:18:45+03:00
Спорт

На ВИЗ-Стали стартовал турнир по мини-футболу

Соревнования проводят уже 20 лет и с каждым годом турнир становится престижнее
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За победу будут бороться сборные ВИЗ-Стали, Верх-Исетского металлургического завода и площадок НЛМК-Сорт. Фото: ВИЗ-СтальЗа победу будут бороться сборные ВИЗ-Стали, Верх-Исетского металлургического завода и площадок НЛМК-Сорт. Фото: ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) начались отборочные матчи ежегодного турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий».

Турнир проводится более 20 лет, при этом последние шесть лет – в формате открытого межкорпоративного спортивного мероприятия уральских предприятий Группы НЛМК. За победу будут бороться сборные ВИЗ-Стали, Верх-Исетского металлургического завода и площадок НЛМК-Сорт.

В отборочных играх участвуют сильнейшие футбольные команды ВИЗ-Стали: цеха холодной прокатки, участка по производству газа, энергослужбы, а также администрации предприятия. Лучшая сборная выйдет в финал, где сразится за главную награду с победителями отборочных игр других уральских предприятий Группы НЛМК. Всем призерам вручат дипломы и ценные призы.

- Уровень мастерства футбольных команд уральских предприятий Группы НЛМК год от года растет, вместе с ним повышается и престиж спортивного праздника. Турнир по мини-футболу на приз «Верх-Исетского рабочего дает возможность работникам разных площадок не только проявить себя в командной игре, но и провести время с пользой для здоровья, хорошо отдохнуть, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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