Появилось видео, как птицы попадают в двигатель самолета А321, жестко севшего под Москвой

Жесткая посадка самолета А321, которая утром произошла на кукурузном поле под Москвой, была вызвана птицами. Об этом еще утром сообщали в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726163" frameborder="0"></iframe> Момент по=падания птиц в двигатель самолета Airbus A321.

- Произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, - рассказывают в пресс-службе «Уральские авиалинии». - Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий.

В салоне находилось 224 пассажира. И один из них при взлете с Жуково сумел записать на телефон, как самолет сталкивается со стаей птиц.

- Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов, - добавили в авиакомпании.

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