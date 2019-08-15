2019-08-15T14:56:23+03:00
Происшествия

Появилось видео, как птицы попадают в двигатель самолета А321, жестко севшего под Москвой

Из-за этого отказали обе турбины
Данил СВЕЧКОВ
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После попадания птиц в турбины, самолет перестал набирать высоту. Фото: кадр с видеозаписиПосле попадания птиц в турбины, самолет перестал набирать высоту. Фото: кадр с видеозаписи
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Жесткая посадка самолета А321, которая утром произошла на кукурузном поле под Москвой, была вызвана птицами. Об этом еще утром сообщали в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Момент по=падания птиц в двигатель самолета Airbus A321.

- Произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, - рассказывают в пресс-службе «Уральские авиалинии». - Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий.

В салоне находилось 224 пассажира. И один из них при взлете с Жуково сумел записать на телефон, как самолет сталкивается со стаей птиц.

- Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов, - добавили в авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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