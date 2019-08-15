2019-08-15T12:42:05+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали стартовал профессиональный конкурс «Мастер года»

Победители получат денежные премии и будут включены в базу перспективных сотрудников
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Участники конкурса "Мастер года". Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиУчастники конкурса "Мастер года". Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал корпоративный конкурс «Мастер года», который направлен на выявление лучших руководителей среднего звена, повышение профессионализма и развитие творческого потенциала работников.

Участниками проекта станут мастера, начальники участков и смен, а также сотрудники из состава кадрового резерва предприятия.

Конкурсанты пройдут электронное тестирование, будут выполнять творческие тематические задания, участвовать в деловых тренингах и спортивных состязаниях. На заключительном этапе 10 финалистов подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.

Кто удостоится звания «Мастер года - 2019», станет известно в октябре. Победители получат денежные премии и будут включены в базу перспективных сотрудников.

Конкурс «Мастер года» мы проводим уже в пятый раз. За это время он стал важным звеном в системе профессионального развития и повышения квалификации линейных руководителей. Проект дает возможность участникам прокачать свои управленческие навыки, получить дополнительные знания и в результате выйти на новую стартовую позицию для дальнейшего карьерного роста, - говорит начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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