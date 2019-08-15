Сказочный флешмоб в Екатеринбурге: на марафон «Европа-Азия» вышел парад Бабок Ежек

В Екатеринбурге состоялся пятый международный марафон «Европа-Азия» - в нем приняли участие более 7 тысяч спортсменов. Ну а среди болельщиков были замечены и необычные, сказочные персонажи – Бабы Яги!

Каждый спортсмен выбирал дистанцию по силам: 3, 10, 21 или 42 км. Фото: Baba Yaga

Участники забега могли выбрать дистанцию на выбор: 3, 10, 21 или 42 км. Через каждые 5 км располагались пункты, где можно было отдохнуть, освежиться… и получить мощную поддержку от целой «армии» Бабок Ежек. Все-таки не каждый день увидишь такой необычный парад!

Участники марафона охотно фотографировались со сказочной группой поддержки. Фото: Baba Yaga

Бабушки участия в марафоне не принимали – возраст не позволяет. Но веселью возраст не помеха! Так что сказочные персонажи придумывали свои кричалки, до хрипоты поддерживали участников, а также фотографировались и обнимались со всеми желающими. А желающих было немало – все-таки кто не знает Бабу Ягу? Да все знают и любят, даже дети ничуть ее не боятся!

Спортсмены из 18 стран и 353 городов мира приняли участие в забеге. Фото: Baba Yaga

В этом году марафон побил все рекорды по посещаемости – спортсмены прибыли из 18 стран и 353 городов мира. На старте участники получали пакет с логотипом марафона, а на финише – медаль. Победителям же достались чеки на 250 000 рублей.