«Платить не обязательно»: у жителей Урала в платежках за коммуналку появится строка «добровольное страхование жилья»

В конце августа некоторым жителям Свердловской области придут необычные квитанции за коммунальные услуги. Помимо таких привычных вещей, как счет за электроэнергию, холодную воду и горячее водоснабжение, там появится еще одна строчка – «добровольное страхование». Но пугаться не стоит – дополнительным оброком уральцев никто облагать не собирается. Просто наш регион, и еще семь других, стал пилотной площадкой, на которой опробуют новый закон о защите жилья от чрезвычайных ситуаций.

Суть в следующем. Есть федеральный закон от 3 августа 2018 года N320. Его приняли, чтобы простимулировать добровольное страхование жилья на случай различных чрезвычайных ситуаций. Например, есть на Урале такие места, которые каждую весну страдают от паводков, такие как Ирбит. И зная это, страховые компании неохотно страхуют дома и квартиры местных жителей. И чтобы люди, которых каждый год затопляет, не оставались без страховки, в квитанциях и появится новая строка.

«Добровольное страхование» нужно в первую очередь для жителей населенных пунктов, которые регулярно страдают от ЧС, вроде паводков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как объяснили в областном правительстве, пока эту историю с новой строчкой в квитанциях ни одно министерство не курирует, так как для этого сначала должна появиться областная программа субсидирования страховых взносов страховщикам. А это случится не раньше 2020 года. В итоге новую строчку тестируют одни лишь управляющие компании на пару со страховыми компаниями. Они могут договориться между собой, чтобы включить ее в квитанцию.

– Когда появится эта строка и появится ли она именно в квитанции, никто не скажет. Этот закон – только самое начало пути, – объясняет Аня Спесивцева, пресс-секретарь Единого расчетного центра в Екатеринбурге. – Будет отдельный штрих-код в квитанции, оплата по желанию.

В областном правительстве добавляют, что среди других коммунальных услуг в квитанции эта строчка «добровольное страхование» стоять не должна. Она оплачивается отдельно, а не вместе с другими. А если вдруг она стоит там же, где электричество и вода, то следует пожаловаться в Государственную Жилищную инспекцию.

О том, как все это будет работать можно рассказать на примере «УК РЭМК УЖСК», которая в Екатеринбурге участвует в тестировании новой строчки.

– Мы решили поучаствовать в пилотном проекте, поэтому в конце месяца жильцы некоторых домов, которые мы обслуживаем, получат квитанции с «добровольным страхованием», – объясняют в пресс-службе УК РЭМК УЖСК из Екатеринбурга. – Эту новую строчку можно оплачивать, а можно не оплачивать. Все добровольно. Если оплатить, то на следующий месяц жилье будет застраховано. Если не оплатить, то не будет. Объектами страхования являются: внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры, а также гражданская ответственность за причинение вреда жизни и имуществу других лиц.

Новая услуга в квитанции появится на Урале не у всех.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Страховым случаем считается пожар, авария, повреждение водой, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия и умышленное уничтожение, либо повреждение имущества другими лицами.

Кстати, в Москве строка «добровольное страхование» в платежках присутствует уже несколько месяцев. Сумма к оплате небольшая. Например, в 32-метровой однушке с газовой плитой — неполные 59 рублей. Хочешь, плати, хочешь, нет. А в среднем по стране страховка будет стоить не больше 3 рублей за один квадратный метр. По крайне мере, такие цифры звучали в начале лета.

Если же говорить о Екатеринбурге, то тут квитанции пока никто не получал, но на примере «УК РЭМП УЖСК» можно сказать, что сумма страхового взноса будет 230 рублей в месяц.

– Максимальная сумма выплаты составит 450 тысяч рублей при повреждении внутренней отделки квартиры и инженерного оборудования, а также 150 тысяч рублей при возмещении вреда, нанесенного другим лицам, – уточняют в пресс-службе управляющей компании.