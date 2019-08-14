«Подошла к охраннику и сказала, что здание заминировано»: бизнес-центр «Небо» эвакуировали из-за пожилой женщины

Минувший день выдался неспокойным у сотрудников бизнес-центра «Небо», что на улице Народной Воли. Из-за сообщения о бомбе из здания было эвакуировано больше 250 человек. После того, как специалисты обследовали здание выяснилось, что сообщение было ложным.

– По окончанию проверки был дан отбой поисковым мероприятиям, и учреждение возобновило работу в традиционном формате, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Сыщики уголовного розыска установили и задержали автора криминального сообщения.

Лжеминером оказалась пожилая женщина. Посреди дня она подошла к одному из охранников и сообщила, что здание заминировано.

– Сыщики вызывали бригаду «скорой» на место происшествия, которая установила предварительный диагноз, – отметил Валерий Горелых. – Очевидно, что у подозреваемой не все в порядке со здоровьем. Произошло помешательство. Скорей всего ей придется провести курс лечения. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение. В реальности ни людям, ни объектам ничто не угрожало.