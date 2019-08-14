2019-08-14T18:12:12+03:00
Общество

РМК подарит Екатеринбургу экстрим-шоу, рэп- и рок-концерты

Выступления пройдут в День города 17 августа
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Фото: предоставлено пресс-службой РМКФото: предоставлено пресс-службой РМК
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В День города на Плотинке выступят знаменитые профессиональные мото-спортсмены России и Европы, а также рэперы лейбла Black Star.

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Русская медная компания (АО «РМК») выступит партнером празднования Дня города в Екатеринбурге. 17 августа в Историческом сквере в центре уральской столицы состоится экстрим-шоу международного уровня. С 13 до 20 часов перед жителями и гостями города будут выступать профессионалы по мотофристайлу и стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле) и райдеры в дисциплинах BMX и MTB.

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Зрелищные трюки продемонстрируют призеры российских и международных соревнований – команда по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13, команда по стантрайдингу Legend stunt team и райдеры с мировым именем, команда по велофристайлу FreestyleShow. Специально для шоу последние привезут с собой уникальную трассу для демонстрации мастерства спортсменов. Специальным гостем экстрим-шоу станет звезда команды Red Bull, чемпион России по эндуро (езда на мотоцикле по бездорожью) Алексей Колесников.

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Вечером на этой же площадке выступят топовые рэп-исполнители лейбла Black Star – Мот и Doni. Еще одним подарком жителям Екатеринбурга станет выступление именитой рок-группы «Чайф» на главной сцене праздника.

На Дне города в Екатеринбурге выступит Doni. Фото: предоставлено пресс-службой Black Star

На Дне города в Екатеринбурге выступит Doni. Фото: предоставлено пресс-службой Black Star

Русская медная компания участвует в организации значимых для Екатеринбурга торжеств. В День города 2017 и 2018 годов компания организовывала зрелищные шоу «Голоса и танцы Екатеринбурга». Вместе со звездами российского шоу-бизнеса – Ёлкой, Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым, Александром Пантыкиным, Валерием Меладзе и другими – для гостей праздника выступали талантливые свердловские танцевальные и вокальные коллективы и исполнители. Для них шоу «Голоса и танцы Екатеринбурга» стало шансом получить общегородское признание и выйти на новый профессиональный уровень.

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Также ежегодно РМК выступает генеральным партнером празднования в Екатеринбурге Дня Победы. Зрителями мультимедийного павильона «Театр Великой войны» становятся тысячи горожан и гостей уральской столицы, а вечером при поддержке компании на главной праздничной сцене выступают артисты театра, кино и звезды эстрады.

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Фото: предоставлено пресс-службой РМК

ИСТОЧНИК KP.RU

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