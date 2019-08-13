«ЯжМатери, у сына все хорошо»: блоггеры из Екатеринбурга, которых «затравили» из-за видео с падающим малышом ответили хейтерам

Пользователи интернета активно обсуждают видео, которое выложили в своем профиле блоггеры из Екатеринбурга Андрей и Светлана Бонор – молодые родители двухлетнего малыша.

Пара выполняла простой трюк – Светлана прыгала на руки к мужу. В это же время на заднем фоне их сын Габриэль тоже решил потрюкачить и сиганул с двухъярусной кровати. Падение малыша было достаточно жестким. В итоге на семью Бонор обрушился шквал критики:

- Как вам не стыдно?!?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725776" frameborder="0"></iframe> Блогеров из Екатеринбурга затравили за видео с сыном.Видео: Светлана Бонор

- Так и шею сломать можно!

- Ребенок-то хоть живой?

Такие сообщения буквально заполнили профиль Светланы и Андрея.

А как все хорошо начиналось... Фото: скрин с видео/svetasidananas

С малышом все хорошо. Фото:скрин с видео/svetasidananas

- С Габриэлем все хорошо. Он же там веселый, - поделилась с «КП»-Екатеринбург Светлана. – Просто видео замедленное и это придало травматичности. Габи у нас сто миллионов раз прыгал. К тому же все это было запланировано: сначала мы прыгаем, потом он. Он приземлился на большой матрас и только потом кувыркнулся на бок. На TikTok это видео набрало 5 миллионов просмотров. А потом его удалили (смеется). К нам за неделю добавилось 30 000 подписчиков.

- Видите в чем подвох, мы стоим немного ближе к камере, соответственно кровать кажется очень большой. На самом деле там не такая большая высота, - добавляет Андрей Бонор. – Я как тренер вам скажу, что все дети переворачиваются через бок, через голову. Недопонимание людей вызывает такой резонанс. Люди видят то, что они видят. Легче полить г…, чем сказать что-то хорошее. Мы не реагируем на критику. Да, на TikTok меня заблокировали. Но мне сейчас пишут из Америки, из Голландии , чтобы взять лицензию на виде и разместить на своих ресурсах. И все реагируют позитивно. Дети маленькие, пробуют себя во всем и везде. Я так рос. Света так росла. А хейтеры на то и хейтеры, чтобы полить... А еще есть Яжматери, которые пишут что это ужасно. В общем, у нас все хорошо. А тот кто пишет гадости – это на его совести.

svetasidananas Счастливая семья Бонор

К слову, Андрей Бонор помимо того, что блоггер работает артистом цирка и каскадером. А его супруга Светлана известный в Екатеринбурге фитнес-тренер.