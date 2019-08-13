Убийцей, расстрелявшим семью в Туринской Слободе, оказался брат погибшего

Сегодня стало известно, кто именно две недели назад в селе Тимофеево устроил бойню со стрельбой. 2 августа некий человек с пистолетом ворвался в дом к супружеской паре и расстрелял обоих. Также он ранил в голову их 21-летнюю дочь. Женщина до сих пор находится под пристальным наблюдением врачей. А преступник заключен под стражу.

Как мы сообщали ранее, его задержали еще на прошлой неделе. Но лишь сегодня силовики официально объявили об этом. Оказалось, что убийство совершил… 35-летний младший брат убитого мужчины. Причем это не было случайным преступлением. К бойне злоумышленник готовился тщательно – перед убийством он несколько суток прожил в палатке в нескольких километрах от дома своего брата.

– Первым делом, чтобы раскрыть это преступление, сыщикам уголовного розыска пришлось детально отработать связи погибших людей, в том числе родственные, – сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – В поле зрения оперуполномоченных попал родной брат убитого мужчины, который ранее имел условную судимость за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Бойню преступник устроил с помощью самодельного пистолета. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Задержали мужчину в Тюмени в его жилище, после чего под конвоем привезли на Урал. Подозреваемый уверял, что в момент убийства находился дома, однако улики указывали на обратное.

– Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления – самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ, – уточняет Валерий Горелых. – Все это и ряд других важных улик позволило сыщикам и нашим коллегам из Следственного комитета изобличить подозреваемого.

Отмечается, что обвиняемый во время расследования вел себя очень спокойно и не паниковал.

– Под бременем неопровержимых доказательств задержанный признал свою причастность к указанным преступлениям, – отмечают в СУ СКР по Свердловской области. – Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчину обвиняют в убийстве двух лиц, покушении на убийство, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и угоне машины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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