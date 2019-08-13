«Вцепилась в щеку мертвой хваткой»: в Нижней Салде собака набросилась на двоих детей

В Нижней Салде дворовая овчарка сбежала из дома и за один день покусала за лицо двух детей. Первой ее жертвой стала 12-летняя девочка, которая, увидев собаку, решила подкормить ее. Собака угощение приняла, но после этого стала преследовать ребенка и, в конце концов, напала. Вскоре после этого она увидела четырехлетнего мальчика, гулявшего на улице.

– Мальчик гулял со своим дедушкой, который приехал из Верхней Салды. Все дело закончилось тем, что животное набросилось на мальчика, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Ребенку на лицо пришлось накладывать швы. Фото: группа "Плохие новости",vk.com

Как сообщают очевидцы, пес буквально сбил малыша с ног, и вцепился зубами ему в щеку. Дедушка мальчика подбежал и отогнал зверя. Также, очевидцы уверяют, что прибывшие полицейские стреляли по животному и ранили его в лапу.

– Установлен хозяин пса, он проживает в частном доме и пояснил, что собака убежала за территорию домовладения и он не смог проконтролировать действия животного, – уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Теперь прокуратура будет через суд взыскивать с хозяина животного деньги на лечение детей. Также сотрудники надзорного ведомства проверят, как в Нижней Салде проводятся работы по отлову безнадзорных животных.