2019-08-13T13:13:48+03:00
Общество

«Вцепилась в щеку мертвой хваткой»: в Нижней Салде собака набросилась на двоих детей

Четырехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку увезли в больницу
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Прокуратура будет взыскивать с хозяина овчарки деньги на лечение детей.Прокуратура будет взыскивать с хозяина овчарки деньги на лечение детей.Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Нижней Салде дворовая овчарка сбежала из дома и за один день покусала за лицо двух детей. Первой ее жертвой стала 12-летняя девочка, которая, увидев собаку, решила подкормить ее. Собака угощение приняла, но после этого стала преследовать ребенка и, в конце концов, напала. Вскоре после этого она увидела четырехлетнего мальчика, гулявшего на улице.

– Мальчик гулял со своим дедушкой, который приехал из Верхней Салды. Все дело закончилось тем, что животное набросилось на мальчика, – поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Ребенку на лицо пришлось накладывать швы. Фото: группа "Плохие новости",vk.com

Ребенку на лицо пришлось накладывать швы. Фото: группа "Плохие новости",vk.com

Как сообщают очевидцы, пес буквально сбил малыша с ног, и вцепился зубами ему в щеку. Дедушка мальчика подбежал и отогнал зверя. Также, очевидцы уверяют, что прибывшие полицейские стреляли по животному и ранили его в лапу.

– Установлен хозяин пса, он проживает в частном доме и пояснил, что собака убежала за территорию домовладения и он не смог проконтролировать действия животного, – уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Теперь прокуратура будет через суд взыскивать с хозяина животного деньги на лечение детей. Также сотрудники надзорного ведомства проверят, как в Нижней Салде проводятся работы по отлову безнадзорных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зарубежный пилот — о претензиях летчиков Аэрофлота: «Они просто не работали в других компаниях, им не с чем сравнивать»
Командир воздушного судна с 25-летним стажем считает, что условия труда у российского перевозчика соответствуют самым высоким стандартам
Новости 24
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви
Решила сделать по-быстрому: екатеринбурженка угодила в ДТП и попалась на мошенничестве
Придется поднять пятую точку: ленивый гималайский медведь забавно тянется лапой к ветке
На стадионе «Калининец» пройдут соревнования в рамках Универсиады-2023
«Американец лишил медали»: уральского полицейского дисквалифицировали на Всемирных играх в Китае
В Кольцово закупили новые пассажирские трапы
В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов
Следователи поймали уральца, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и ребенка
Дело свердловчанина, кравшего металлолом на железной дороге, направили в суд
На Урале водитель «Лады» не справился с управлением и погиб
На Урале мошенники забрали у граждан 12 квартир на сумму в 15 миллионов
Дизайнерские валенки и платочки: в Екатеринбурге на Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности
«В составе будут журналист и два казака»: в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию
«Давим, чтобы прорвать»: в Екатеринбурге из-за третьего этапа опрессовок лопнули трубы
Екатеринбуржец выплатил приставам долг в 75 тысяч после того, как у него забрали автомобиль
УК выплатит уральцам по 45 тысяч рублей за отключение газа в доме
В Екатеринбурге цена за «квадрат» студии выросла на 10 %
«Ссадины по всему телу и перелом таза»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 10-летний велосипедист
В Качканаре стартовал VIII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
«Вкусно, красиво, душевно»: Екатеринбург занял первое место в топ-40 городов по версии Ильи Варламова
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» высказалась против изделий из кожи