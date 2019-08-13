2019-08-13T11:45:25+03:00
Общество

В Екатеринбурге чиновник ударил пенсионера: мэрия проводит проверку

Причиной раздора стал шлагбаум у дома, который чиновник приехал демонтировать
Данил СВЕЧКОВ
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Конфликт произошел из-за шлагбаума. Фото: кадр с записи, предоставленной «ТСЖ на Соболева 21/6»Конфликт произошел из-за шлагбаума. Фото: кадр с записи, предоставленной «ТСЖ на Соболева 21/6»
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Администрация Екатеринбурга пытается разобраться в конфликте, который случился в понедельник утром на улице Соболева. Запись происшествия уже разошлась по социальным сетям. На ней, как уверяют авторы видео, чиновник администрации Верх-Исетского района и инженер из местного ТСЖ в споре из-за шлагбаума доходят до рукоприкладства.

Чиновник ударил пенсионера.Видео: Валентина Ермакова/группа в ВКонтакте "Широкая речка Екатеринбург"

– В понедельник в 09.30 к шлагбауму приехали три человека и принялись демонтировать его, – объясняет Дмитрий Ширяй, председатель «ТСЖ на Соболева 21/6». – Никаких сопроводительных документов у них с собой не было. Удостоверение не показали. Охранник позвонил моему инженеру по эксплуатации, 66-летнему мужчине, который в итоге и принял удар на себя. Он пытался грудью закрыть шлагбаум от незаконного демонтажа, потому что оборудование дорогое, и он отвечает за него. Они его несколько раз словесно оскорбили. Потом небольшое физическое столкновение у них произошло, по итогам которого чиновник взял и зарядил инженеру по щеке.

По словам местных жильцов, шлагбаум, о котором идет речь, был установлен еще в 2012 году, после того, как было проведено межевание территории - стоит он на территории дома и призван не пускать посторонние машины парковаться во двор.

Инженер ТСЖ пытался защитить шлагбаум от демонтажа. Фото: кадр с записи, предоставленной «ТСЖ на Соболева

Инженер ТСЖ пытался защитить шлагбаум от демонтажа. Фото: кадр с записи, предоставленной «ТСЖ на Соболева

– После конфликта инженер почувствовал себя плохо, – говорит Дмитрий Ширяй. – А мы с этим чиновником прошли ко мне в офис в ТСЖ. Он показал свое удостоверение: Войтенко Александр Сергеевич, главный специалист отдела по благоустройству и транспорту Верх-Исетской администрации Екатеринбурга. После чего я показал ему правоустанавливающие документы на землю. Он сказал, что все в порядке и что видно, что шлагбаум действительно находится на нашей территории. И был таков.

В ТСЖ дома отмечают, что после случившегося они написали заявление в полицию, а также коллективное письмо в администрацию Екатеринбурга. В нем 60 человек, подписавшись, попросили мэрию разобраться в случившемся.

– И район и администрация города проводят внутреннее расследование по этой истории, опрашивают всех участников конфликта, – поясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Администрация района объяснила, что было много обращений от местных жителей по поводу шлагбаума, о том, что он установлен незаконно, что он мешает проезду. В связи с этим сотрудник районной администрации и выехал на место.

В полиции Екатеринбурга пока воздержались от комментария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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