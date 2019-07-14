Дневной дозор: чтобы город спал спокойно

Устранить несколько утечек, починить с десяток газовых плит, успеть побыть психологом и даже задержать мошенника. И все это за один рабочий день.

Что для рядового мужчины перебор, для них – привычная работа. Они – женское лицо АО «Екатеринбурггаз».

Такое бывает только когда работа – любимая, а команда – дружная. Один день из жизни бригады службы домовых сетей – в нашем материале.

- Откройте, «Екатеринбурггаз»! – слесарю производственного управления №2 АО Екатерине Шушариной приходится произносить эту фразу по несколько десятков раз в день. Зайти в каждую квартиру, осмотреть каждый стык и вентиль, проверить на исправность каждую плиту. Для нее – обычный рабочий день, для жителей дома – целое событие. Одних, чтобы попасть в квартиру, приходится убеждать, другие – заранее открывают им двери, узнают в лицо, здороваются, встречают, как старых знакомых.

- Для некоторых, особенно пожилых, мы как психологи, - шутят девушки, - рассказывают нам о семьях, жалуются на мужей и нерадивых детей, правительство и подскочившие цены на продукты.

Очень важно конфорки содержать в чистоте: под налипшей грязью и жиром может скапливаться газ. Фото: «Екатеринбурггаз»

За каждой дверью – своя жизнь, своя история. К каждому абоненту – свой подход. Одна из квартир на улице Хомякова: хозяйка - пожилая женщина, с утра ждет газовиков.

С порога жалуется: плиту купила всего год назад, а уже не работает конфорка.

- Почините, - просит пенсионерка, - знаю, что пользоваться такой опасно. Не за себя переживаю, больше за соседей – там дети!

Слесарь Елена Тимофеева ловко разбирает плиту, снимает ручки, прочищает форсунку при помощи специального устройства - скалифара. Под конфорками скопился жир.

- Очень важно конфорки содержать в чистоте, - советует Елена, - мало кто задумывается, но под налипшей грязью и жиром может скапливаться газ, а это опасно. Во время техобслуживания мы внимательно осматриваем каждую плиту, проверяем всё, даже цвет и уровень пламени – чтобы все было в полном порядке, - добавляет Елена.

В соседней квартире плита сверкает чистотой. Молоденькая девушка недавно переехала, еще ни разу не готовила. Газовики проверяют всё – работают слаженно и быстро: осматривают гибкий шланг, проверяют кран опуска, мыльной смесью промазывают каждый стык на газопроводе. Труднодоступные места осматривают при помощи зеркальца.

- Мыльная пена – самый лучший способ проверки, - объясняет Екатерина Шушарина, - если есть утечка, мыльный раствор сразу же надувается, и мы видим ее. Устраняем сразу же, на месте.

Микроутечки газа обнаруживают каждый день. Большая часть домов, оборудованных газовыми плитами, построены еще полвека назад, все соединения старые, да и газопровод имеет особенность «гулять». Из-за перепадов температур или подвижности грунта резьбовые соединения иногда расходятся. Хватает доли миллиметра, чтобы началась утечка.

- Поэтому очень важно вовремя проходить техосмотр, - объясняет старший мастер производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Накапкина, - все микроутечки обнаруживаются легко при опрессовке во время планового техобслуживания. Мы все устраняем сразу же, чтобы до следующей проверки люди жили спокойно. Чтобы убедиться в безопасности всего дома, нам нужно попасть в каждую квартиру. Поэтому очень важно быть дома, когда мы приходим с проверкой, - добавляет Татьяна Борисовна.

Микроутечки газа обнаруживают каждый день. Фото: «Екатеринбурггаз»

Однако в соседнем доме у жильцов – другое мнение. Почти весь подъезд ведет себя настороженно и на первый взгляд странно: жильцы с опаской выглядывают из-за штор, не подходят на стук в дверь, газовиков не пускают. Виной всему – мошенники, что побывали здесь месяцем ранее. Задача бригады службы домовых сетей – убедить впустить, выполнить свою работу, вернуть доверие.

- Лжегазовики – отдельная грустная тема, - сетуют слесари, - они обманывают жильцов, лезут в их газовое оборудование, пытаются менять шланги, краны. Такого там накрутят, лишь бы заработать, после них регистрируем утечки, - объясняют сотрудники горгаза.

В июне этого года девушки этой бригады – Екатерина и Елена - лично попытались поймать такого мошенника. Неизвестный мужчина под видом газовика в доме на ул. Советская пытался продать пенсионерам газовое оборудование. В это же время в доме работала настоящая бригада и девушки столкнулись с мошенником лицом к лицу. Тогда лжегазовику удалось скрыться. Девушки хоть и пострадали, но нисколько не жалеют о смелом поступке – теперь на одного обманщика в городе станет меньше – в квартиры горожан он вряд ли решится позвонить еще раз.

- Прежде чем пустить в дом неизвестного человека – проверьте его документы, посмотрите на его форму. Настоящий сотрудник «Екатеринбурггаза» одет в костюм синего цвета с фирменным логотипом, мы приезжаем всегда на машинах с нашим фирменным знаком и всегда предъявляем служебное удостоверение, - объясняют жильцам сотрудники СДС.

Жильцов удается успокоить, рабочий день продолжается. Квартира за квартирой, подъезд за подъездом: проверить, обнаружить, обезопасить. Такая работа - быть на страже. Они знают каждый стык газопровода, каждую резьбу, каждый вентиль. Разбираются во всех моделях газовых плит и могут разобрать и собрать их быстрее самого производителя – профессионализм наработан годами.

Настоящие сотрудники «Екатеринбурггаза» одеты в костюмы синего цвета с фирменным логотипом, приезжаеют всегда на машинах с фирменным знаком и всегда предъявляют удостоверение. Фото: «Екатеринбурггаз»

- Я просто очень люблю свою работу, - делится слесарь ПУ № 2 Екатерина Шушарина, - интересуюсь всем оборудованием, помимо обучения, которое мы все проходим в компании, я сама много смотрю, читаю, изучаю.

Ответственность, внимательность, отзывчивость – залог успешной работы. А еще - хорошее настроение.

- Приходим с хорошим, и уходим тоже с хорошим, - завершает беседу старший мастер производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Накапкина, - главное, чтобы наши абоненты спали спокойно, зная, что в их квартирах все в порядке. Тогда и ты чувствуешь себя хорошо.