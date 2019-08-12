2019-08-12T16:53:30+03:00
Спорт

Как на Урале в волейбол играли: «Комсомолка» провела III турнир по пляжному волейболу

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов-любителей
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В день турнира неожиданно стало тепло и солнечно. Фото: Светлана СИМИНАВ день турнира неожиданно стало тепло и солнечно. Фото: Светлана СИМИНА
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III турнир по пляжному волейболу прошел 10 августа на территории AVS Отеля. На песчаной площадке развернулась битва за звание чемпионов «Комсомольской правды», всего в соревнованиях приняли участие 34 команды.

На турнир зарегистрировалось много семейных команд: кто-то играл вместе, как команда «Спортивная семейка», а кто-то соревновался друг с другом, как молодая команда «Спартанцы» и «Мамы спартанок». Но все игроки демонстрировали здоровый соревновательный дух, активность и рвение к победе.

Команда Бамбалейла участвует в турнире каждый год. Фото: Светлана СИМИНА

Команда Бамбалейла участвует в турнире каждый год. Фото: Светлана СИМИНА

С названиями участники были как всегда креативны: «Скыдыщщщщщ!», «Очень странные ребята», «Бамбалейла» и команда «Команда». Хорошо, что такая была только одна и судьи не запутались. Судейство на площадке было объективным и беспристрастным, ведь организовать турнир «Комсомолке» помогала Свердловская областная федерация волейбола, с которой вместе мы провели уже три турнира.

В мастер-классе по спортивному туризму участвовали не только дети, но и взрослые. Фото: Светлана СИМИНА

В мастер-классе по спортивному туризму участвовали не только дети, но и взрослые. Фото: Светлана СИМИНА

В перерывах между играми мы узнали у участников, с каким настроением они пришли на турнир и как оценивают свои шансы на победу:

- Мы играем за команду «Очень странные ребята» и шансы на победу у нас с каждой игрой увеличиваются. Погода сегодня потрясающая, отличная атмосфера, музыка и люди приятные. Ждем финал! – поделились впечатлениями Артем и Дмитрий.

- А мы уже проиграли. Настрой был хороший, но как-то не пошло с самого начала, не чувствовалась игра, – прокомментировал участник команды «Ветераны». Но выбывших из турнирной сетки не расстраивало поражение. Каждая команда получила вкусные утешительные призы от производителя «Реж Хлеб» – целую коробку рассыпчатого печенья.

- Жесткой цели победить у нас не было, – команда «Бамбалейла» тоже не расстроилась из за вылета. - Мы третий раз участвуем в турнире. Сколько «Комсомольская правда» проводит, столько мы играем. Это уже традиция.

В промо-зоне Suzuki Лаки Моторс проводили тест-драйв и конкурсы для гостей турнира. Фото: Светлана СИМИНА

В промо-зоне Suzuki Лаки Моторс проводили тест-драйв и конкурсы для гостей турнира. Фото: Светлана СИМИНА

Генеральным партнером турнира стал Автоцентр «Suzuki Лаки МОТОРС» на Бебеля, 115. На площадке работала промо-зона, в которой можно было познакомиться с моделями Suzuki Vitara и SX4, записаться на тест-драйв, поучаствовать в конкурсах, выиграть полезные подарки для автолюбителей и чек на 50 000 и 30 000 рублей. Победителей турнира «Suzuki Лаки МОТОРС» наградили брендированными рубашками-поло и держателями для телефонов в автомобиль от «Авто.ру».

Призы для чемпионов предоставил производитель бытовой техники «Polaris». Победители унесли домой чайник, пылесос, мультиварку, утюг, фен и набор посуды, а также сертификаты от «Радуга Лэнд» и «Главного проспекта».

За участие в активностях гостям дарили сертификаты в «Премьер Зал» и «Радугу Лэнд». Фото: Светлана СИМИНА

За участие в активностях гостям дарили сертификаты в «Премьер Зал» и «Радугу Лэнд». Фото: Светлана СИМИНА

В турнире участвовали команды, в которых было 2 или 4 игрока, игры проходили параллельно в двух зачетах.

Победителями в зачете 4 на 4 стала команда «Темп», второе место заняла команда «Космос», а третье - «Команда».

В зачете 2 на 2 игрока первой стала команда «Твикс», серебро взяли «Лидеры», а бронзу «Очень странные ребята».

Победители в зачете 4 на 4 - команда «Темп». Фото: Светлана СИМИНА

Победители в зачете 4 на 4 - команда «Темп». Фото: Светлана СИМИНА

Гости и зрители мероприятия участвовали мастер-классах и активностях. Преподаватель студии «Делай Йогу» Ксения Дудич провела мастер-класс по хата-йоге, а инструктор фитнес-центра «Victory Спорт» Елена Савина организовала для детей скаут-лагерь и провела мастер-класс по спортивному туризму, в котором не отказывались поучаствовать даже взрослые. Городской центр медицинской профилактики организовал турнир по огромной дженге, которая оказалась даже больше некоторых участников.

Турнир по огромной дженге от ГЦМП. Фото: Светлана СИМИНА

Турнир по огромной дженге от ГЦМП. Фото: Светлана СИМИНА

Самые активные участники зоны активностей получили сертификаты в парк развлечений «Радуга Лэнд», сеть кинотеатров «Премьер Зал» и студию «Делай Йогу».

Все команды получили утешительные призы от «Реж Хлеб». Фото: Светлана СИМИНА

Все команды получили утешительные призы от «Реж Хлеб». Фото: Светлана СИМИНА

Турнир прошел на подъеме, участники ловили солнце и радовались последним жарким дням сурового уральского лета. Конечно, не обошлось и без нескольких травм, но это не сломило боевой дух спортсменов. Медицинскую помощь им своевременно оказали врачи из центра «МКМ Медицина», и все остались в строю. Но эти инциденты не испортили общего настроения спортивного праздника, поэтому участники сошлись на том, что в следующем году надо бы повторить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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