«Комсомольская правда» наградила лучших фитнес-инструкторов Екатеринбурга

6 августа в конференц-зале отеля «Вознесенский» состоялось награждение победительниц фотоконкурса «Бодибогиня». В конкурсе участвовали фитнес-инструкторы, мастера спорта и просто спортивные девушки. Всего читатели выявили 3 фавориток, каждая из которых набрала в голосовании более 1000 голосов. На награждении присутствовали представители «Комсомолки» и спонсоры, которые поддержали этот конкурс.

Генеральным партнером фотоконкурса стал Центр лазерной косметологии «Ларейн». Поздравить участниц пришел директор центра Василий Мартынов, он пожелал участницам оставаться такими же активными и очаровательными, в чем клиника «Ларейн» всегда готова им помочь.

В конкурсе участвовало 18 девушек, а также самая главная Баба Яга страны. Она выступала в специальной номинации «Бодибогиня золотого возраста» и, разумеется, победила. Сказочная конкурсантка со спортивным стажем 545 лет попала на обложку «Комсомольской правды», а также сама вручила подарки молодым победительницам и поблагодарила их за продолжение традиций здорового образа жизни.

Бронзовая фитнес-дива Валерия Цыцей, которая набрала в конкурсе 1188 голосов и заняла III место, получила в награду сертификат на услуги центра «Ларейн» номиналом 3 000 рублей, а от медицинского центра «Мира» сертификат на услуги фитнес-диагностики.

Второй в конкурсе стала Татьяна Галеева. Татьяна набрала 1305 голосов и стала серебряной Бодибогиней. За II место она также получила сертификат в Центр лазерной косметологии «Ларейн» номиналом 5 000 рублей и сертификат на фитнес-диагностику в медицинский центр «Мира».

Победительница фотоконкурса «Бодибогиня» Анна Храмцова набрала 2916 голосов. Фото: Светлана СИМИНА

А победительнице фотоконкурса «Бодибогиня» Анне Храмцовой клиника «Ларейн» вручила сертификат номиналом 7 000 рублей, еще один сертификат в «СпортМатстер» вручила компания «Акватор». Также директор «Акватора» пообещал победительницам провести бесплатные консультации и исследования воды.

После награждения победительницы сделали фото с Бабой Ягой и партнерами конкурса, и на этом церемония награждения завершилась. «Комсомольская правда» благодарит всех участниц, а также читателей, которые принимали участие в голосовании. Уже скоро мы запустим новый фотоконкурс, так что следите за новостями «Комсомолки»!