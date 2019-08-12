2019-08-12T15:14:34+03:00
Происшествия

«У него была операция на сердце»: на Урале 39-летний мужчина умер в реанимации после соревнований по силовому экстриму

Дмитрий Саночкин четыре раза перевернул тяжелую покрышку от автомобиля
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Одноклассники"Фото: "Одноклассники"
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В Североуральске в реанимации скончался местный житель, куда он попал после состязаний по силовому экстриму. Соревнования проходили 10 августа в честь празднования Дня физкультурника на стадионе «Горняк». Дмитрию Саночнику стало плохо, когда он выполнял одно из упражнений. Позже мужчина скончался в больнице. Информацию подтвердили друзья и родственники спортсмена.

- Его увезли на скорой, в реанимации скончался. Завтра уже вскрытие, все будет известно, - сообщил «Комсомольской правде» Николай Фитерер, друг погибшего.

Фото: "Одноклассники"

Фото: "Одноклассники"

Дмитрию Саночкину было 39 лет, он несколько лет работал начальником участка одного из градообразующих предприятий Североуральска. У него остались супруга и сын. Знакомые говорят, что у Дмитрия не было вредных привычек, и он всегда вел здоровый образ жизни. Спортом уралец занимался 20 лет.

- Дмитрий всегда был в форме. На больничные не ходил. Всегда занимался спортом, - вспоминают о нем коллеги. - Он был добродушный, отзывчивый, исполнительный.

В соревнованиях по силовому экстриму, которые проходят не первый год в День физкультурника, принимает участие не первый год. В прошлый раз она даже занял второе место. 10 августа Дмитрий Саночкин снова хотел побороться за приз. Силач трижды перевернул большую автомобильную покрышку, зрители начали подбадривать спортсмена, но на четвертый раз у мужчины посинело лицо и ему стало плохо.

- У него с сердцем не очень хорошо все было. Точно вам не скажу, но у него очень давно была какая-то операция, - рассказала родственница Дмитрия Светлана.

Фото: "Одноклассники"

Фото: "Одноклассники"

В Следственном отделе СКР по Свердловской области сообщили, что материал о случившемся к ним пока не поступил. Мы попытались получить комментарий у организаторов состязаний - Муниципального Автономного учреждения "Физкультура и Спорт". На момент публикации директор организации Эдуард Томуз был на совещании в администрации Североуральска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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