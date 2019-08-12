«Я поставлю ее на ноги»: на Урале женщина влезла в большие долги ради слепой дочки с диагнозом ДЦП

Жительница Екатеринбурга Анна Быкова пытается поставить на ноги свою маленькую дочь. У полуторагодовалой Сашеньки ДЦП, кроме того малышка с рождения ничего не видит. Чтобы девочка научилась ходить и начала развиваться, нужен вертикализатор. Это специальный тренажер, который поможет укрепить мышцы. Однако купить устройство семья не может, у Быковых работает только отец, есть еще один ребенок и большой кредит.

«ВРАЧИ СПАСАЛИ НЕ ЕЕ, А МЕНЯ»

Сашенька родилась на пятом месяце, она была совсем маленькой и весила 490 граммов. Мама девочки Анна Быкова говорит, что всю беременность ее ничего не беспокоило, женщина не курит и не пьет. Однажды у свердловчанки резко подскочило давление, анализы показали низкий уровень тромбоцитов в крови. Врачи приняли решение оперировать.

- Врачи спасали не ее, а меня. Могло произойти внутреннее кровотечение, а там уже летальный исход. Через два дня после всех анализов мне сделали кесарево. Я уговаривала их, чтобы плод сохранили, а операцию отложили, - вспоминает Анна Быкова.

Фото: Анна Быкова

Женщину прокесарили и малышка выжила. Девочка была в тяжелом состоянии, но она выкарабкалась и через некоторое время их выписали. На этом трудности в семье Быковых не закончились. Из-за того, что маленькая Сашенька появилась на свет слишком рано, ее глаза не успели сформироваться, с рождения она ничего не видит. Кроме того врачи поставили ребенку диагноз ДЦП.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Быковы пытаются справляться со всеми проблемами уже полтора года. Зарабатывает только муж, а в семье есть еще один старший сын. Анна пока в декрете, но скоро работу придется оставить, потому что с Сашенькой нужно заниматься. Женщина регулярно водит девочку на процедуры и со временем появился прогресс.

- Я не думала, мой ребенок будет сидеть. В центре, где мы занимаемся, ее этому научили. Это для меня было большое счастье, когда она села сама, хоть и с поддержкой, - делится Анна.

Прогресс, который уже есть у девочки, может исчезнуть, его нужно постоянно поддерживать процедурами и лечебной физкультурой. Также необходимо развивать мышечную память, благодаря этому Сашенька научиться ходить и стоять. Поможет специальный тренажер – вертикализатор. Тот, что бесплатно выдает государство, не подходит. Индивидуальная модель стоит 89 тысяч рублей, но Быковы не могут себе ее позволить.

- Я поставлю ее на ноги, сделаю для этого все. Сейчас у меня есть кредит в 150 тысяч рублей. Брала деньги, чтобы оплатить операции на глаза и лечение. Все эти процедуры обходятся в круглую сумму, - продолжает мама девочки.

Если вы хотите помочь семье Быковых приобрести вертикализатор, публикуем их реквизиты:

Номер карты Анны Быковой 4276 1601 1907 3675 (Сбербанк).

Также можно поддержать семью через благотворительный фонд «Православная служба милосердия», перейдя по ссылке.