42 километра и 8 тысяч участников: фоторепортаж о том, как в Екатеринбурге прошел марафон «Европа - Азия»
В Екатеринбурге сегодня, 11 августа, прошел пятый международный марафон «Европа - Азия». По последним данным, в нем приняли участие 8 тысяч человек.
Всего было 4 дистанции: для новичков - 3 километра, для любителей - 10 километров, для подготовленных бегунов - 21,1 километр и 42,2 километра для профессионалов. А еще сегодня, прямо во время марафона, на стадионе «Екатеринбург Арена» парень сделал предложение своей возлюбленной.
Фотокорреспондент «Комсомолки» пробежался вместе с участниками и запечатлел самые крутые моменты. Смотрим вместе.
Многие отдыхали прямо так, лежа на газонеФото: Алексей БУЛАТОВ
Всего в забеге приняли участие 8 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые приучали к бегу своих детей уже с младенчестваФото: Алексей БУЛАТОВ
А вместе с хозяевами бегали еще и собаки!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не обошлось и без "скорой" - одной из участниц марафона стало плохо, ей тут же оказали помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
А прямо на центральном стадионе парень сделал предложение своей девушкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Многие выходили на дистанции, чтобы просто поддержать бегуновФото: Алексей БУЛАТОВ
В забеге традиционно принял участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений РойзманФото: Алексей БУЛАТОВ
Участники пробежались почти по всем центральным улицам городаФото: Алексей БУЛАТОВ
Станции с водой были через каждые 3-5 километров, но ее все равно не хваталоФото: Алексей БУЛАТОВ
Победителям вручались вот такие красивые памятные медалиФото: Алексей БУЛАТОВ
Полный фоторепортаж можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU