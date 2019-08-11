42 километра и 8 тысяч участников: фоторепортаж о том, как в Екатеринбурге прошел марафон «Европа - Азия»

В Екатеринбурге сегодня, 11 августа, прошел пятый международный марафон «Европа - Азия». По последним данным, в нем приняли участие 8 тысяч человек.

Всего было 4 дистанции: для новичков - 3 километра, для любителей - 10 километров, для подготовленных бегунов - 21,1 километр и 42,2 километра для профессионалов. А еще сегодня, прямо во время марафона, на стадионе «Екатеринбург Арена» парень сделал предложение своей возлюбленной.

Фотокорреспондент «Комсомолки» пробежался вместе с участниками и запечатлел самые крутые моменты. Смотрим вместе.

Многие отдыхали прямо так, лежа на газонеФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в забеге приняли участие 8 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые приучали к бегу своих детей уже с младенчестваФото: Алексей БУЛАТОВ

А вместе с хозяевами бегали еще и собаки!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без "скорой" - одной из участниц марафона стало плохо, ей тут же оказали помощьФото: Алексей БУЛАТОВ

А прямо на центральном стадионе парень сделал предложение своей девушкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие выходили на дистанции, чтобы просто поддержать бегуновФото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге традиционно принял участие экс-мэр Екатеринбурга Евгений РойзманФото: Алексей БУЛАТОВ

Участники пробежались почти по всем центральным улицам городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Станции с водой были через каждые 3-5 километров, но ее все равно не хваталоФото: Алексей БУЛАТОВ

Победителям вручались вот такие красивые памятные медалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Полный фоторепортаж можно посмотреть здесь.