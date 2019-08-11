«Должно было повезти»: екатеринбуржец снял северное сияние и победил в фотоконкурсе Википедии

Екатеринбургский фотограф Василий Яковлев попал в десятку победителей конкурса от Википедии - «Вики любит землю - 2019». А еще одна из его фотографий попала в шорт-лист спецноминации «Съемка с воздуха». Это уже вторая победа фотографа в конкурсах Википедии в этом году.

- Когда мы ехали сюда, то не были уверены, что удастся увидеть северное сияние, все-таки для этого нужно определенное везение: должно быть ясное небо и в то же время нужна геомагнитная буря, желательно не меньше четырех баллов, — рассказал Василий. — В нашем случае, когда геомагнитная обстановка давала шанс на сияние, погода была пасмурной, и наоборот. Но все-таки пару ночей нам везло! Планета подарила нам это невероятное зрелище.

Вид сверху на мыс Большой Скорбеевский. Фото: Василий Яковлев

Северное сияние на полуострове Рыбачий. Фото: Василий Яковлев

Как рассказал Василий, снимать было очень сложно - кругом суровый ветер и почти зима. Северное сияние он запечатлел на камеру Nikon D850, а мыс Скорбеевский на дрон модели DJI Mavic Pro. Оба снимка были сделаны в Мурманской области, в северной части Центральной России.