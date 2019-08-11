«Сотрясение мозга и ушиб позвоночника»: под Екатеринбургом в аварии пострадал маленький ребенок

В дежурную часть, вчера, 10 августа, в 11:10 поступило сообщение о ДТП на 295 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, в результате которого пострадали 2 пассажира, один из них - ребенок.

- По предварительным данным выяснилось, что водитель, 34-летняя женщина, управляла автомобилем «Дэу Нексия» и не справилась с управлением, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Из-за этого она совершила выезд на левую обочину, после чего вывернула руль резко в противоположную сторону. Произошел занос автомобиля. В результате машина съехала в правый кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В результате аварии пострадали два пассажира:45-летний мужчина и 9-летний мальчик. Они в срочном порядке были доставлены в больницу Невьянска. У мужчины обнаружили сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника, мальчику - ушиб головного мозга и сотрясение. Мальчика сразу перенаправили в ДГКБ №9, в Екатеринбург.

- Выяснилось, что семья направлялась из Краснотурьинска в Екатеринбург, в гости к родственникам. Во время движения все были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать тяжких последствий, - добавили в УГИБДД.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция также просит всех водителей быть предельно внимательными при управлении автомобилем, соблюдать ПДД и не управлять машиной в утомленном состоянии.