2019-08-10T18:10:49+03:00
Происшествия

В аварии на трассе Екатеринбург-Пермь погибли два человека

Водитель Lada выехал на встречную полосу при при подъеме в горку
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Смертельная авария произошла сегодня утром на 235-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. По данным ГИБДД в 11:15 Водитель Lada, двигаясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу при подъеме в горку и в лобовую столкнулся с Volkswagen.

В результате столкновения водители машин скончались на месте. За рулем отечественной легковушки был 55-летний мужчина, а Volkswagen управляла 30-летняя женщина.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать ПДД и не допускать выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - обратились в свердловском управлении ГИБДД к водителям.

Позже стало известно, что в каждой из машин находились пассажирки. Они впали в кому и были доставлены в больницу Бисерти и Ревды. Одну из них эвакуировали на вертолете.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

- Пассижир Lada, женщина 1992 г.р. в состоянии комы 1 степени доставлена в Бисертскую ЦРБ, пассажир аVolkswagen, женщина 1985 г.р., на вертолете бригады центра медицины катастроф также в состоянии комы доставлена в Ревдинскую ЦРБ, - добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали две двушки и погибли двое мужчин. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали две двушки и погибли двое мужчин. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге на перекрестке Малышева-Московская произошла авария с участием пяти машин, в которой погибли двое мужчин. Как выяснилось, 23-летний уличный художник Владимир Васильев разогнался на угнанной KIA Rio и врезался в ряд автомобилей.

От удара погиб 25-летний водитель такси Александр и его 28-летний пассажир, фитнес-тренер Виталий Никифоров. Виновник аварии уже выписан из больницы, но по-прежнему на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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