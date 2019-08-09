День строителя – 2019 в Екатеринбурге: полная программа праздника

День строителя-2019 в Екатеринбурге будут отмечать 10 августа в Парке имени Маяковского.

- В формате общегородского праздника День строителя пройдет в этом году уже в 8 раз. Мы снова ждем более 50 тысяч человек, - говорит руководитель рабочей группы оргкомитета Дня строителя Вера Белоус. - Впервые в парке пройдет финал конкурса «Миссис стройкомплекс. Перезагрузка» - победительниц выберут в присутствии зрителей. Традиционные подарки строителям на праздник сохранились: это автомобиль, велосипеды, бесплатные аттракционы и 5 тысяч порций полевой каши.

ЭКСКАВАТОР ЗАКРУЖИТСЯ В ВАЛЬСЕ

Тракторы-акробаты покажут на что они способныФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже у входа в парк гостей традиционно встретит строительная техника - гусеничные и колесные экскаваторы, погрузчики, грейдер, автокраны, генераторы. Кроме того, здесь же можно будет послушать Оркестр Павлова, который будет задавать настроение.

Визитная карточка Дня строителя - все-таки танцующая техника. Гости смогут посмотреть, как виртуозно многотонные экскаваторы и погрузчики исполнят экстремальные подъемы на ковше и танцуют вальс. Впервые вместе с машинами станцуют 40 гимнасток. Шоу пройдет трижды: в 16.30, 17.30 и 18.30.

В фан-зоне гостей ждут два конкурса операторов строительной техники. Огромные машины будут запускать карандаш в горлышко бутылки из-под шампанского, снимать кепки с вешалки, доставать ключи, варить суп и сбивать кегли. Состязания «Золотого ковша» пройдут с 12:00 до 15:00, а конкурс крановщиков - с 11:00 до 16:00.

Также в течение всего дня в парке будет проходить экстремальное мотошоу.

А МЫ МОНТАЖНИКИ И ПЛОТНИКИ

Гости смогут освоить десять строительных специальностейФото: Алексей БУЛАТОВ

Взрослые и дети смогут попробовать себя в строительном деле, посетив профессиональные мастер-классы, которые будут работать с 13:00 до 20:00.

- Аллея мастер-классов - это нечто особенное, - говорит представитель пресс-службы оргкомитета Дня строителя Елена Некрасова. - Гости смогут освоить десять строительных специальностей - каменщика, монтажника светопрозрачных конструкций, маляра, электрика, фасадчика, плотника, мастера каркасно-обшивных конструкций, штукатура, плиточника и разнорабочего.

Самых маленьких ждут раскраски разных форматовФото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто увлекается конструированием, с радостью примут на мастер-класс «Мини-мастер» - здесь будут складывать точные копии каменных домов, печей и даже исторических памятников.

Самых маленьких ждут раскраски разных форматов - от огромного сказочного замка-лабиринта до мини-магнитов в виде звезд, которые будут покрывать светящимся в темноте лаком. Под руководством опытных операторов дети смогут попробовать себя в роли пилотов. Для них будет предоставлена мини-техника.

Взрослые научатся правильно смешивать цвета, создавать фактурные интерьерные шедевры и декоративные эффекты. Поделки можно будет забрать с собой, а авторы самых интересных изделий получат сладкий приз.

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ» И САЛЮТ

Всей семьей можно будет сделать фото на троне из «Игры престолов» с одним из героев сериала. Для детишек будет построен куб, состоящий из множества дверей, по мотивам мультфильма «Корпорации монстров».

дети смогут попробовать себя в роли пилотов. Для них будет предоставлена мини-техника.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмичасовое музыкальное шоу на главной сцене завершится выступлением культовой группы 80 - 90-х группы «Ласковый май», которая на пике славы играла по 8 концертов в день и собирала «Олимпийский» 13 вечеров подряд. Она исполнит песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие хиты.

Можно приходить всей семьёйФото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь же состоится награждение победителей XVI Спартакиады предприятий строительного комплекса, конкурсов профессионального мастерства и финал конкурса красоты нового формата - «Миссис Стройкомплекс. Перезагрузка». В 22:00 праздник завершится грандиозным салютом, в небо запустят 362 залпа.