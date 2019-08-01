«Хуже только голосовые сообщения»: предприниматели об уместности эмодзи в деловой переписке

Без эмодзи — графических символов, которыми обозначают эмоции, предметы, события и действия — уже почти невозможно представить личную переписку, но как с эмодзи обстоят дела, если речь заходит о работе и о профессиональном общении?

Например, по данным исследования компании Adobe, 61% американцев используют эмодзи на работе. На Западе считают, что эмодзи усиливают симпатию, устанавливают доверие и делают сообщение более искренним.

На Востоке есть люди, которые с этим не согласятся. Портал «Это Китай, детка!» со ссылкой на издание South China Morning Post сообщил о необычном увольнении — как раз из-за эмодзи в рабочей переписке. Менеджер бара в центральном Китае отправил одной из сотрудниц просьбу прислать документы, на что та ответила пиктограммой, обозначающей «ОК». Никакой двусмысленности или нежелательного контекста в пиктограмме не было, но это все равно вызвало негативную реакцию у руководителя, который заявил, что в рабочей переписке она должна отвечать только текстовыми сообщениями.

Какие правила на этот счет существуют или не существуют в наших компаниях, мы решили узнать у екатеринбургских предпринимателей. И заодно выяснить отношение к эмодзи в рабочей переписке, в общении сотрудников между собой и с клиентами.

Алексей, директор туристического агентства:

- У нас нет каких-то строгих, обязательных, выбитых на граните правил общения, в том числе с клиентами. Менеджер решает сам. Менеджеров — всего несколько человек, все работают давно. Хватает ума не слать смайлики человеку, который пришел в первый раз, обращается на «Вы» с большой буквы, держится подчеркнуто официально и тщательно расставляет знаки препинания.

Но, с другой стороны, когда есть постоянные клиенты, которые покупают уже не второй и не третий тур, и менеджер им уже как друг — никаких проблем в смайликах нет. Это наоборот показывает, что отношения личные, доброжелательная атмосфера, определенное доверие. В системе «свой — чужой» — это уже, скорее, свой. И если человеку приятно посылать и получать эти смайлики, то пусть получает. Глупо сотруднику запрещать это каким-то регламентом или деловым этикетом. Он сам чувствует, как надо и как лучше.

Меня лично смайлики в мессенджерах как минимум не раздражают. Например, недавно переписывался с банком, в банковском приложении в телефоне, и менеджер отвечал мне со смайлами. Сам я при этом ими не пользуюсь — потому что их слишком много, лень искать и выбирать нужный, — мне проще словами.

Марина, специалист по внешнеэкономической деятельности:

- У нас использовать эмодзи, смайлы и прочие «выразители чувств» не запрещено, а, скорее, просто не принято. Приказов гендиректора на этот счет, наверное, не выпускалось, но негласно такое правило существует. По работе я пользуюсь и официальной электронной почтой, и личными мессенджерами, и там, и там смайлов стараюсь избегать. Например, у россиян есть такая привычка: ставить после слов повторяющиеся скобки, чтобы выразить свое отношение к сказанному в письме. Иностранцы зачастую в недоумении — они не считывают эти скобки как улыбку или как грусть. Похожая проблема с эмодзи. На разных устройствах они отображаются по-разному, и из-за этого вы рискуете нарваться на недопонимание или даже обиду со стороны собеседника.

Антонина, менеджер по рекламе:

- У меня есть постоянный подрядчик, рабочие вопросы решаются по переписке и по телефону. И вот у дамы, которая представляла этого подрядчика, была привычка ставить смайлики по делу и не по делу. Причем не один, не два, а буквально в ряд почти после каждого предложения — я не преувеличиваю. И вроде бы сами по себе смайлики не вызывают негатива, я сама их активно использую. Но в контексте данной ситуации, в рамках делового общения — а с человеком меня связывают исключительно рабочие контакты, мы всегда общались дистанционно и никогда не виделись — это вызывало крайнее раздражение.

Сергей, специалист по логистике:

- Хуже этого [эмодзи — ред.], только «войсы», когда вместо того, чтобы ответить нормально, человек присылает голосовое сообщение. Аргументация одна и та же: «Мне было неудобно писать, поэтому я наговорил под запись» или «Мне было некогда, поэтому отправил по-быстрому смайлик». Это неуважение, я так расцениваю. Я же пишу нормально.

Алла, менеджер по продажам:

- В американских фильмах девочки-тинейджеры ставят сердечки вместо точки над буквой i. Для меня эмодзи - что-то из этой серии. В целом даже мило, но при условии уместности: кому и при каких обстоятельствах отправляются. Я использую эмодзи в переписке и с клиентами, и с начальством. Но в начале всегда дожидаюсь, чтобы человек сам, первым это сделал.

Эксперты по деловым коммуникациям не дают однозначных рекомендаций по применению эмодзи в профессиональной среде. Идеальным решением могли бы стать четкие универсальные правила компании для общения с клиентами. В личном же взаимодействии между собой сотрудники обычно руководствуются принятой в организации манерой общения и корпоративной культурой, рассказали в уральском офисе бизнес-оператора «Манго Телеком»:

- В нашем собственном корпоративном мессенджере, который мы рекомендуем компаниям для внутренних коммуникаций и организации работы с сообщениями клиентов из социальных сетей и мессенджеров, эмодзи, естественно, есть, и они включены по умолчанию. Решение для контакт-центров дает возможность отправлять смайлы, но набор относительно небольшой, он сознательно ограничен, так как речь идет о работе с массовыми обращениями, а у консультанта, продавца или специалиста по сервису в контакт-центре обычно больше нагрузки и меньше времени, поэтому под рукой только основные символы.

Эмодзи появились в Японии в 1999 году. Чтобы упростить переписку с телефона, их придумал Сигэтака Курита, который работал над платформой мобильного интернета для сети оператора NTT DoCoMo.