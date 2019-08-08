Качество связи в Нижнем Тагиле выросло за счёт строительства новых базовых станций LTE

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг за 7 месяцев 2019 года построил в Нижнем Тагиле вчетверо больше базовых станций сотовой связи, чем за тот же период прошлого года.

Новые базовые станции LTE в 2019 году появились как в жилом секторе: поселках Старатель, Ольховка, Новая Кушва и Вагонка, так и на территории промышленных предприятий — УВЗ и НТКРЗ. Целый ряд ранее построенных базовых станций были модернизировани до стандарта LTE. Кроме того, в городе создана действующая сеть NB-IoT для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE.

- Согласно замерам, проведённым в мае этого года ФГУП «Главный радиочастотный центр» по заказу Роскомнадзора и опубликованным на портале качествосвязи.рф, среднее значение скорости передачи данных от абонента в Нижнем Тагиле в сети МТС самое высокое среди операторов «большой четвёрки». А средняя скорость «скачивания» данных у наших тагильских абонентов даже выше, чем в Екатеринбурге. Добиться МТС удалось, взяв высочайшие темпы строительства. К концу этого года в наших планах на четверть увеличить количество базовых станций, работающих в стандарте четвёртого поколения в Нижнем Тагиле, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Все новые и модернизируемые базовые станции МТС в Нижнем Тагиле работают и в технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things – узкополосный интернет вещей). Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, хранение и логистика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT МТС способна обеспечить быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков. В центральной части города, ГГМ, Тагилстрое и на Вагонке сеть NB-IoT МТС, работающая в стандарте LTE, уже сейчас имеет сплошное покрытие и способна обслуживать сотни тысяч устройств.