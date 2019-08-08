2019-08-08T06:47:47+03:00
Общество

В Екатеринбургскую больницу вертолетом доставили мальчика из Красноуральска

О том, что с ним произошло, пока неизвестно
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видео Константина ШестаковаФото: скриншот с видео Константина Шестакова
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Вчера вечером, около 20:00, в Екатеринбург из Красноуральска вертолетом в ДГКБ №9 доставили ребенка. Мальчику 11 лет. О происшествии сообщил пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Константин Шестаков.

- Операция по жизненным показаниям в экстренном порядке вчера была проведена хирургами Красноуральска, - написал он на своей странице в Facebook. – Сегодня ребенок эвакуирован в ДГКБ №9 для продолжения лечения.

Оперативной информации о состоянии здоровья мальчика «Комсомолка» получить не смогла.

Напомним, что недавно несчастный случай произошел в Нижнем Тагиле с 7-летним мальчиком. Пьяный мужчина выстрелил ему в голову из пневматики. Мальчика перевезли в «Девятку» два дня назад в крайне тяжелом состоянии, врачи всю ночь боролись за его жизнь. Накануне ему провели операцию, но пулю пока не достали.

Накануне вечером из Красноуральска в больницу вертолетом был доставлен 11-летний мальчик.Видео: Константин Шестаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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