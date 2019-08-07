В Екатеринбурге реализуют два проекта грантовой программы «Стальное дерево»

Победителями грантовой программы «Стальное дерево» в Екатеринбурге стали два проекта работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) по созданию мультифункциональных площадок для спорта и семейного отдыха в парке им. 50-летия ВЛКСМ и в сквере на улице Татищева.

Гранты благотворительного фонда «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) размером 300 тысяч рублей каждый получили начальник отдела кадров Ольга Щербо и машинист компрессорных установок энергоуправления Алексей Волгин.

Всего визовцы представили на конкурс 7 проектов, направленных на благоустройство городской территории, повышение качества жизни и защиту окружающей среды.

Конкурсная комиссия в составе руководителей уральских предприятий Группы НЛМК, фонда «Милосердие», представителей администрации Екатеринбурга оценивала актуальность и социальную направленность проектов, вовлеченность общественности в их реализацию проектов, их социальную направленность.

Победители конкурса: начальник отдела кадров Ольга Щербо и машинист компрессорных установок энергоуправления Алексей Волгин. Фото: Пресс-служба НЛМК

Выбранные проекты будут реализованы до конца текущего года.

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие», реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году компания объявила о расширении географии «Стального дерева». Возможность получить целевые гранты появилась у сотрудников предприятий Калужской и Свердловской областей.

С проектами «Стального дерева» прошлых лет десятки социально значимых вы можете ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube.

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 85% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали составляет 5,6%.

В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.