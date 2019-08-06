2019-08-06T12:10:44+03:00
Киберспорт в России и мире

«Битва заводов» на танках: «Ростелеком» организовал в Екатеринбурге турнир по «World of Tanks»

В соревнованиях приняли участие команды от 20 заводов Урала
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Организаторами турнира стали «Ростелеком» и Федерация киберспорта России. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»Организаторами турнира стали «Ростелеком» и Федерация киберспорта России. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»
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4 августа на площадке «Теккен-Арена» в Екатеринбурге состоялся региональный этап первенства по игре «World of Tanks» среди промышленных производств Урала, который организовал «Ростелеком» совместно с Wargaming и Федерацией киберспорта России. Турнир назвали «Битва заводов», его идея – создать для заводчан возможность собирать команды в любимой игре, выступать на достойном уровне и получать награды за достижения.

За звание сильнейшего на Урале соревнуются 20 предприятий, их игроки сражаются на виртуальном поле боя, чтобы выяснить – где трудятся самые сильные танкисты. В отборочном этапе турнира Свердловской области 4 августа приняли участие коллективы Северского трубного завода, PepsiCo, Корпорации ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавода, Уральского турбинного завода, ОКБ «Новатор», Машиностроительного завода имени Калинина и Первоуральского новотрубного завода.

«Ростелеком» совместно с Wargaming не только разработали специальный тариф «Игровой», но и регулярно проводят турниры и мероприятия. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с Wargaming не только разработали специальный тариф «Игровой», но и регулярно проводят турниры и мероприятия. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

Владимир Ромицын из команды Первоуральского новотрубного завода работает мастером на производственном участке, а в турнирах участвует с 2014 года. Основываясь на предыдущем опыте, Владимир предположил, что сильнейшая команда этого первенства – PepsiCо, с которой ПНТЗ предстоялось сразиться за вход в полуфинал:

- Я думаю, будет отличная битва. Будет зрелищно. В прошлом году мы проиграли им в финале в Тагиле, в этом году будем пытаться победить и не дать им шансов.

О призах участники турнира оказались не особо осведомлены. Говорят, приезжают не из-за приза, главное – это атмосфера, трансляции и дух соперничества. Тому, что в их дисциплине появляются такие коллаборации киберспорта и бинеса, спортсмены скорее рады, потому что это помогает развиваться и дает определенные бонусы:

- Меня очень радует, что сейчас в танках довольно много турниров, как больших, которые организует Wargaming, так и маленьких – в компьютерных клубах. Это очень хорошо и дает игрокам, даже не очень сильным, возможность поучаствовать и выиграть какие-то призы.

- «Ростелеком» дает игрокам высокоскоростной интернет и дополнительно меньшие затраты на премиум-аккаунт. То есть, пока пользуешься тарифом (речь идет о тарифе «Игровой» от «Ростелекома» прим.ред.) ты играешь с премиум-аккаунтом и дополнительно дается эксклюзивный премиум-танк, который на мой взгляд очень хорошо отбалансирован для хорошей удобной игры. В прошлом году участникам турнира давали сертификаты на подключение этого тарифа на 3 месяца. Я поиграл, попробовал – мне понравилось.

Тариф «Игровой» провайдер «Ростелеком» создавал совместно с игровыми разработчиками Wargaming специально для любителей компьютерных игр, потому что для них крайне важен скоростной интернет с минимальным пингом, чтобы ни на что не отвлекаться во время игры.

- У нас в области 600 тысяч танкистов. На самом деле, когда мы заходим на такие мероприятия, большинство игроков уже являются пользователями тарифного плана «Игровой». – сообщил начальник отдела продаж «Ростелекома» Дмитрий Бабкин.

Победители регионального этапа - команда завода PepsiCo. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

Победители регионального этапа - команда завода PepsiCo. Фото: Пресс-служба «Ростелеком»

Как объяснил Дмитрий, качественный и надежный интернет важен не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. Именно поэтому «Ростелеком» проводит интернет по технологии «оптика в квартиру»: при таком решении скорость сохраняется на последнем участке от коммутатора до компьютера пользователя.

Победителями этого этапа, как и предполагалось, стали PepsiCо, а второе место заняли ПНТЗ. Далее победителей ждет финал 8 сентября, где четыре команды сразятся за звание сильнейшего экипажа среди заводчан на празднике в честь Дня танкиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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